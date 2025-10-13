Valentino Rossi, una festa speciale per la figlia di Luca Marini

Un compleanno pieno di amore e dolcezza per Angelina Luce, la figlia di Luca Marini e di Marta Vincenzi, che il 12 ottobre ha spento la sua prima candelina. A celebrare il momento, una tenerissima foto di famiglia condivisa su Instagram dal pilota Honda (e fratello minore di Valentino Rossi ), che ha commosso i fan: “Tanti auguri piccola mia. Grazie per tutti i sorrisi che ci regali”, ha scritto Luca accanto allo scatto. Nell’immagine, mamma, papà e bimba posano davanti a una grande torta decorata con fiori rosa, circondati da palloncini bianchi, ghirlande e dolcetti. Delizioso anche il look della festeggiata: un abitino rosa da vera principessa. Subito pioggia di like e commenti affettuosi, tra cui quello della zia Francesca Sofia Novello, compagna del Dottore. I follower, inteneriti: “Tanti auguri principessa!”. Alla festa non sono mancate le figlie di Valentino Rossi, le piccole Giulietta e Gabriella.

La vita privata di Luca Marini

Dietro al casco e alla tuta da gara, Luca Marini è un ragazzo dal carattere riservato ma molto legato ai suoi affetti. Classe 1997 è figlio di Stefania Palma, madre di Valentino Rossi, con cui condivide non solo il talento per le due ruote, ma anche un legame profondo e affettuoso. Più che fratelli, sono veri e propri complici. Nella vita privata, Luca ha trovato un equilibrio accanto a Marta Vincenzi, con cui ha condiviso anni di relazione prima di sposarla il 21 luglio 2023. Una cerimonia elegante ma intima, che ha suggellato una storia d’amore solida, lontana dai riflettori. Il 12 ottobre 2024 è nata la loro prima figlia, Angelina Luce, riempiendo la loro vita di dolcezza. Proprio durante un momento delicato della sua carriera — dopo un incidente in pista in Giappone nel 2025 — Marta e la piccola lo hanno raggiunto a Suzuka, dimostrando quanto la famiglia sia il suo vero punto di forza. Nonostante la parentela "pesante", Luca ha sempre cercato di costruirsi una propria identità nel mondo della MotoGP. E anche nella vita personale ha mantenuto uno stile sobrio e autentico, lontano dalle esagerazioni da star. Oggi, accanto a Marta e alla loro bambina, Luca sembra aver trovato il suo podio più importante: quello dell’amore e della serenità.