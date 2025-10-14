Michelle Hunziker: "Con Eros Ramazzotti ho sbagliato". E svela cosa fare per mantenersi giovane e in salute

Michelle Hunziker è tornata a parlare di Eros Ramazzotti , uno dei grandi amori della sua vita. Una relazione che ha fatto sognare tutti ma che è poi finita. "Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia, - ha dichiarato Michelle al Corriere della Sera - ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello, ma penso alla sofferenza che c’è stata per aver perso un momento così importante in cui eravamo all’apice dell’amore. Oggi mi comporterei in modo diverso. Ma quando sei giovane sei pieno di lacune e deficit emotivi e non sai come affrontare le cose". Poi ha aggiunto: "In un momento di grande difficoltà non sono stata in grado di gestire la situazione perché ero troppo piccola e poi sono entrata in quella fase orribile (della setta, ndr). Inoltre era morto il mio papà, era una condizione veramente difficile". Oggi la Hunziker è legata a Nino Tronchetti Provera , imprenditore e uomo d'affari. E ha le idee chiare sul concetto di fedeltà: "Una donna matura che ha vissuto tutto quello che ho vissuto io capisce che quando sei giovane ti inculcano che la fedeltà è una cosa fondamentale, ma oggi penso che il progetto di vita sia più importante".

Il segreto di Michelle Hunziker per mantenersi in forma

A quasi cinquant'anni, Michelle Hunziker sembra una ragazzina. Ma c'è di più oltre la dieta sana e il costante allenamento. "Io studio tantissimo le cellule, per questo ho creato anche un brand di life style naturale, Goovi, che lavora sull’epigenetica e sono arrivata alla conclusione che chi perdona più facilmente, ha una socialità attiva e una vita semplice, ed è più felice perché le emozioni influenzano l'attività dei geni e quindi le nostre cellule, i nostri ormoni, la nostra pelle. Senza essere noiosi, però", ha spiegato.

Michelle Hunziker rifatta? No al lifting

Tra le tante cose Michelle Hunziker si è detta anche contraria al lifting: "Riconosco che ci sono lifting facciali fatti bene e fino a 10 anni fa ero convinta che a 55 o 60 anni magari ai mini lifting sarei ricorsa perché i filler cambiano i volumi del volto. Oggi, però, ci sono tecnologie incredibili per cui puoi davvero invecchiare bene, con i tuoi volumi, come laser e termage che vanno a stimolare il tuo collagene".