Raffaella Fico e Armando Izzo del Monza insieme, la mossa social che ha svelato il loro rapporto

C'è aria di amore nell'aria per Raffaella Fico ? Secondo le ultime indiscrezioni, la showgirl avrebbe trovato nuovamente il sorriso accanto a un volto noto del calcio italiano: Armando Izzo, difensore del Monza . A far scattare il gossip è stato un gesto social che non è passato inosservato agli occhi più attenti. Raffaella ha rimosso ogni post sul suo profilo Instagram e ha smesso di seguire tutti ad eccezione di tre profili: due sono dedicati alla sua amatissima figlia Pia Balotelli , il terzo... proprio lui, Izzo. Un indizio social che sa tanto di conferma non ufficiale. In passato, questa mossa è stata utilizzata da artisti e vip per annunciare progetti importanti, ma nel caso della Fico potrebbe trattarsi di qualcosa di molto più personale (e romantico). I fan già sognano e parlano di una nuova coppia bollente. Per il momento, né Raffaella né Armando hanno confermato la relazione, ma si sa: certi gesti parlano più di mille parole. E chissà che presto non arrivi una foto insieme...

La vita privata di Armando Izzo

Per chi ancora non lo conoscesse, Armando Izzo è un difensore classe 1992, attualmente in forza al Monza. Nato e cresciuto a Scampia, quartiere difficile di Napoli, Izzo ha scalato le gerarchie del calcio italiano partendo dalle giovanili del Napoli, per poi farsi notare con Triestina, Avellino, e arrivare in Serie A con il Genoa e successivamente con il Torino. Dal 2022 veste la maglia biancorossa. Nella vita privata, Izzo è papà di due bambini, avuti dalla moglie Concetta, sposata nel 2017.

La vita privata di Raffaella Fico

Negli ultimi anni le apparizioni televisive di Raffaella Fico sono dimunite drasticamente. Nel 2021 ha partecipato al Grande Fratello Vip senza lasciare il segno e poi è stata concorrente di Avanti un altro! Pure di Sera e Back To School. Nel 2024 l'ultima intervista a La volta buona di Caterina Balivo su Rai 1. Raffaella è ufficialmente single dal 2022. La sua ultima love story importante è stata quella con Piero Neri, l’erede di un’impresa mercantile.