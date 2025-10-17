Federica Pellegrini incinta del secondo figlio, la risposta che spiazza di Matteo Giunta e la dura replica agli hater
Federica Pellegrini e Matteo Giunta, coppia nel lavoro e nella vita, con un divertente video hanno annunciato la nascita della loro nuova creatura. No, non è il fratellino o la sorella di Matilde, due anni il prossimo gennaio, ma un libro a due voci che racconterà il primo anno da genitori. Qualcuno, però, ha pensato che fosse così e allora Giunta, che tra ironie e risposte più serie spesso di diverte a dire la sua nei commenti ai post di Instagram, ha replicato. "Io pensavo - gli scrivono - che con la stessa scenografia dietro annunciassero altro bebè". "Anche io", ha scritto divertito il marito di Federica Pellegrini. Che poi, a chi diceva che era ora del bis, ha detto: "Per il momento mi accontento del libro"
Matteo Giunta e la risposta agli hater di Federica Pellegrini
Con classe, Giunta ha replicato anche a un hater di Pellegrini che aveva scritto: "Mancava questo libro all'umanità". La replica: "Proprio lei potrebbe trovarlo interessante, soprattutto il capitolo che parla dell'utilizzo consapevole dei social ed in particolare del mondo degli hater, categoria della quale lei fa parte considerando che commenta spesso e poco educatamente i post di Federica". Ineccepibile.