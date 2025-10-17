Federica Pellegrini incinta del secondo figlio, la risposta che spiazza di Matteo Giunta e la dura risposta agli hater

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, coppia nel lavoro e nella vita, con un divertente video hanno annunciato la nascita della loro nuova creatura. No, non è il fratellino o la sorella di Matilde, due anni il prossimo gennaio, ma un libro a due voci che racconterà il primo anno da genitori. Qualcuno, però, ha pensato che fosse così e allora Giunta, che tra ironie e risposte più serie spesso di diverte a dire la sua nei commenti ai post di Instagram, ha replicato. "Io pensavo - gli scrivono - che con la stessa scenografia dietro annunciassero altro bebè". "Anche io", ha scritto divertito il marito di Federica Pellegrini. Che poi, a chi diceva che era ora del bis, ha detto: "Per il momento mi accontento del libro"