Lautaro Martinez, l'influencer troppo invadente fa arrabbiare la moglie Agustina Gandolfo

Lautaro Martínez , idolo indiscusso dei tifosi dell’Inter e della nazionale argentina, è finito al centro di un piccolo scandalo che è diventato prontamente virale sul web. Il bomber argentino, reduce da due vittorie convincenti con l’Albiceleste — 1-0 contro il Venezuela e un netto 6-0 contro Porto Rico — è stato involontariamente protagonista di una curiosa vicenda che ha acceso i riflettori sulla sua vita privata. Tutto è iniziato durante l’ultima partita, quando allo stadio era presente anche un’influencer argentina, Agustina Kogan , che ha seguito il match da un palco Vip. Condividendo storie e contenuti sul suo profilo social, non ha nascosto la sua ammirazione per Lautaro, arrivando a definirsi una grande fan. La situazione ha generato scalpore sui social, dove alcuni utenti hanno parlato ironicamente di una "guerra delle Agustinas" , giocando sul fatto che la moglie del calciatore si chiama proprio Agustina Gandolfo . E i commenti sono rapidamente degenerati, tanto che un follower ha insinuato: "È l'amante, non ci sono prove ma nemmeno dubbi".

La risposta di Agustina Gandolfo dopo lo scandalo delle influencer

La risposta di Agustina Gandolfo non si è fatta attendere. Con tono sarcastico, ha replicato via Instagram: "Se dovessi preoccuparmi di questa sciocchezza, ragazze… Ridiamo tutti di lei, ahahahah. Le daremo una mano a trovare qualche lavoro, così non dovrà più lavorare con signori anziani che le pagano i palchi, vantandosi poi che glieli abbia offerti un giocatore". Ma la controreplica di Agustina Kogan è arrivata puntuale: "Nessuno mi ha pagato, quel palco Vip mi è stato dato. Devi volerti un po’ più bene, Agus, sei carina. Io lo amo e basta. Sono solo una sua fan". Una vicenda che, per ora, resta confinata al mondo dei social, ma che mostra quanto sia facile oggi accendere gossip anche da semplici storie su Instagram. Lautaro, intanto, resta concentrato sul campo: i gol parlano per lui.

Agustina Kogan, un terzo incomodo già molto noto in Argentina

Agustina Kogan è un volto già noto alla cronaca rosa argentina. Qualche tempo fa l'influencer e modella è stata indicata come terzo incomodo nella separazione tra i cantanti María Becerra e Rusherking.