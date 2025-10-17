Fabio Paratici e la foto con Pilar Fogliati a Londra: è virale il gossip di Dagospia
Paparazzo è un termine italiano che la dolce vita degli anni ’60 ha esportato in tutto il mondo. E anche a Londra ne conoscono il significato, e soprattutto conoscono anche il mestiere. Il sito Dagospia dà in esclusiva ampio spazio alla presunta liaison tra l’attuale direttore sportivo del Tottenham Fabio Paratici, 53 anni, e l’attrice Pilar Fogliati (32 anni), protagonista ieri sul red carpet della Festa del Cinema di Roma per presentare il film "Breve storia d'amore" di cui è protagonista.
Paratici-Fogliati, si accende il gossip
Qualche settimana fa i due sono stati immortalati (con tanto di inquadratura televisiva) sulle tribune dello Stamford Bridge in occasione della sfida tra Chelsea e Crystal Palace. La presenza dell’ex dirigente della Juventus era quasi scontata considerando il suo ruolo, ma quella di Pilar Fogliati non è passata inosservata ai fotografi presenti allo stadio che li hanno immortalati innescando il gossip. La presunta nuova coppia ha scatenato i commenti sui social finendo addirittura tra i trend topic.