Fabio Paratici e la foto con Pilar Fogliati a Londra: è virale il gossip di Dagospia

Paparazzo è un termine italiano che la dolce vita degli anni ’60 ha esportato in tutto il mondo. E anche a Londra ne conoscono il significato, e soprattutto conoscono anche il mestiere. Il sito Dagospia dà in esclusiva ampio spazio alla presunta liaison tra l’attuale direttore sportivo del Tottenham Fabio Paratici, 53 anni, e l’attrice Pilar Fogliati (32 anni), protagonista ieri sul red carpet della Festa del Cinema di Roma per presentare il film "Breve storia d'amore" di cui è protagonista.