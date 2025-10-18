Sonia Barrile di Temptation Island a Verissimo: "Simone è cambiato". E svela quando nascerà il figlio

Sonia Barrile è tornata in televisione . Dopo l'esperienza a Temptation Island è stata intervista da Silvia Toffanin a Verissimo . Qui ha ripercorso il suo percorso nel reality show di Canale 5 e svelato come procede la gravidanza senza il suo ex fidanzato Simone. "Abbiamo trovato il nostro equilibrio. Non siamo più una coppia ma saremo genitori", ha assicurato. Ha poi confidato che per un lungo periodo aveva provato ad avere un bebè con il personal trainer ma non era mai arrivato. "Non ci speravo più. Se è arrivato ora ci sarà un motivo", ha ammesso escludendo categoricamente un ritorno di fiamma . "Sono felice di essere una mamma, spero di essere una brava mamma. Mio figlio nascerà a fine febbraio". Il nome del nascituro non è stato ancora deciso: "Ci stiamo pensando", ha detto.

Sonia e Simone di Temptation Island non sono tornati insieme

Grazie a Temptation Island Sonia ha scoperto diversi tradimenti di Simone Margagliotti. "Non eravamo sullo stesso piano sentimentale. Ho pensato di poterlo perdonare ma non ce l'ho fatta. Quando manca la fiducia manca tutto", ha spiegato a Silvia Toffanin. "Lui nell'ultimo anno della relazione è cambiato completamente. Ha cambiato lavoro, ha cambiato stile di vita, ha cambiato tutto", ha rimarcato. Oggi Sonia sta conducendo una gravidanza da single, non ha un nuovo fidanzato dopo Simone, ma aspetta, con la vicinanza della sua famiglia l'arrivo del suo primogenito. "Io sono felice anche se sono da sola, conto su me stessa, sulla mia vita, sulla mia famiglia, non sono da sola, ho accanto a me persone che mi amano e che tengono a me", ha evidenziato.

Sonia di Temptation Island non può perdonare Simone

"Io ci avevo creduto, avevo lasciato uno spiraglio... Ma dopo una settimana si è giocato tutto, c’è stato un tradimento. Ho scoperto che c’era stato questo tradimento e quindi non sono riuscita a perdonarlo. Io gli avevo dato uno spiraglio, ho scoperto delle altre situazioni e dunque è stato inevitabile, perché il cuore ti si gela e non ha più senso continuare un rapporto dove non c’è lo stesso sentimento reciproco", ha precisato Sonia a Verissimo.