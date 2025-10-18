Corriere dello Sport.it
Nathaly Caldonazzo sposa Filippo dopo 11 mesi insieme, l'annuncio a Verissimo

Nathaly Caldonazzo sposa Filippo dopo 11 mesi insieme, l'annuncio a Verissimo

L'attrice e soubrette è tornata in televisione per annunciare il suo matrimonio: a maggio 2026 convolerà a nozze per la prima volta nella sua vita
2 min
TagsNathaly CaldonazzoVerissimo

Fiori d'arancio per Nathaly Caldonazzo. L'attrice e soubrette ha annunciato a Verissimo il suo matrimonio: il prossimo 25 maggio convolerà a nozze con Filippo. Quest'ultimo non fa parte del mondo dello spettacolo. La relazione tra i due è sbocciata solo undici mesi fa, un tempo che ai due è bastato per decidere di compiere un passo così importante. "Avevo smesso di credere nell'amore e invece poi è arrivato lui", ha detto la 56enne, che in passato ha vissuto delle relazioni molto tormentate.

Nathaly Caldonazzo e l'amore per Filippo

"Lui mi ha chiesto subito di sposarlo, ma ho preferito aspettare - ha raccontato Nathaly Caldonazzo a Verissimo - Veniamo tutti e due da due vite travagliate, di solitudine e sofferenza, entrambi abbiamo pensato di morire, vedi la morte come la soluzione a tutto ma ovviamente so che oggi non è così". Ha dunque continuato: "Vedo me e Filippo come due guerrieri, che si sono ritrovati in tarda età. Lui abbraccia le mie fragilità".

Il matrimonio di Nathaly Caldonazzo

Riguardo al matrimonio Nathaly Caldonazzo ha anticipato: "Per una prima parte sarà mia madre ad accompagnarmi, poi subentrerà mia figlia Mia che mi cederà a lui all'altare". E a proposito della figlia Mia, che oggi ha 20 anni ha dichiarato: "A lei ho insegnato che, quando non c'è più amore o un uomo ci manca di rispetto, bisogna chiudere una relazione".

