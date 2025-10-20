"Moise Kean ha una nuova fidanzata, è l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne"

Un nuovo amore per Moise Kean . O almeno così sussurra l'esperto di gossip Alessandro Rosica. Pare che l'attaccante della Fiorentina abbia iniziato a frequentare Virginia Stablum, ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi influencer e modella affermata. "Molto affiatati dicono gli amici, per ora vogliono tenere tutto riservato", scrive Rosica. Il calciatore è sempre stato molto schivo sulla sua vita privata. Fino all'autunno 2024 risultava però legato a una ragazza di origini thailandesi e di nome Nif Brascia . Nel 2023 la coppia ha avuto pure un figlio, il piccolo Marley . Una nascita tenuta nascosta per mesi, tanto che neppure i compagni di squadra sapevano nulla. "Perché nessuno lo sapeva? Non lo so, perché non mi piace andare in giro a dire le mie cose, sono molto privato", ha raccontato all'epoca, aggiungendo che "essere padre ha cambiato tantissimo. Mi ha dato più motivazione in quello che faccio, tante cose che facevo prima non posso più farle. Ho qualcuno che mi guarda 24 ore su 24".

Moise Kean e Virginia Stablum stanno insieme?

Moise Kean e Virginia Stablum si starebbero frequentando ma per ora non si conoscono ulteriori dettagli su questa liaison. Per il momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito. A quanto pare, però, si tratta di un rapporto agli inizi, tutto da scoprire. Entrambi hanno delle relazioni importanti alle spalle. Per diverso tempo, ad esempo, Virginia è stata legata a Luca Vezil, ex fidanzato storico di Valentina Ferragni, sorella della più nota Chiara. La Stablum ha inoltre amato Ignazio Moser, figlio del campione Francesco e oggi marito di Cecilia Rodriguez.

Chi è Virginia Stablum

Virginia Stablum è una modella e influencer italiana nata a Trento nel 1998. È diventata nota per aver conquistato il titolo di Miss Universe Italy 2022 ma anche per la sua partecipazione a Uomini e Donne nel 2018 dove è stata la corteggiatrice (e poi scelta) dell'ex tronista Nicolò Brigante. Padre di origine nigeriana e madre tedesca‑italiana, ha studiato comunicazione e recitazione e parla fluentemente quattro lingue. Social‑influencer con quasi 500 mila follower, utilizza la sua visibilità anche per promuovere temi come l’emancipazione femminile e il made in Italy.