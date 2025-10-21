Corriere dello Sport.it
martedì 21 ottobre 2025
Sara Scaperrotta è incinta, fiocco blu in arrivo in casa Zaniolo: l'emozionante annuncio social

Un fratellino per il piccolo Tommaso: così la coppia, prossima alle nozze, ha ufficializzato una seconda gravidanza
2 min
TagsZaniolo

UDINE - Nicolò Zaniolo diventa di nuovo papà. A dare l'annuncio ci ha pensato la fidanzata del giocatore dell'Udinese, in gol ieri (lunedì 20 ottobre) nel Monday Night di Serie A contro la Cremonese. Sara Scaperrotta infatti, sul suo profilo Instagram, ha emozionato i numerosi follower con un messaggio a dir poco eloquente: "Presto saremo in 4, e l’amore sarà ancora più grande" e un cuore blù, il commento della 27enne influencer che ha pubblicato alcune foto con Nicolò e il loro primogenito, il piccolo Tommaso (nato nel 2021), più un'immagine che ritrae alcuni capi di abbigliamento di un neonato e un coniglietto formato peluche: non ci sono dubbi, un altro maschietto è in arrivo.

Zaniolo, il secondo figlio e il matrimonio con Sara

Un momento d'oro per l'ex giocatore della Roma che, intervistato in esclusiva dal nostro giornale, aveva rivelato più di un particolare del suo legame con Sara, sua futura moglie: "Il prossimo obiettivo extracalcistico? Il matrimonio, non il prossimo giugno, nel 2027. Vogliamo fare le cose con calma perché abbiamo deciso così".

