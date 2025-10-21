UDINE - Nicolò Zaniolo diventa di nuovo papà. A dare l'annuncio ci ha pensato la fidanzata del giocatore dell'Udinese, in gol ieri (lunedì 20 ottobre) nel Monday Night di Serie A contro la Cremonese. Sara Scaperrotta infatti, sul suo profilo Instagram, ha emozionato i numerosi follower con un messaggio a dir poco eloquente: "Presto saremo in 4, e l’amore sarà ancora più grande" e un cuore blù, il commento della 27enne influencer che ha pubblicato alcune foto con Nicolò e il loro primogenito, il piccolo Tommaso (nato nel 2021), più un'immagine che ritrae alcuni capi di abbigliamento di un neonato e un coniglietto formato peluche: non ci sono dubbi, un altro maschietto è in arrivo.