Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati, lei conferma. E si parla già di un nuovo amore

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati. A confermare la rottura è stata proprio lei, che al settimanale Chi ha detto tutto con due parole secche ma eloquenti: "Purtroppo sì". Una dichiarazione che mette definitivamente a tacere le voci che circolavano da giorni su una crisi irreversibile. La storia d’amore sbocciata cinque anni fa si è chiusa definitivamente. Niente più convivenza nell’elegante appartamento romano, addio ai progetti di matrimonio e al sogno di avere un figlio insieme.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non stanno più insieme

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono incontrati la prima volta nel 2014, ad un evento cinematografico. La scintilla è scoccata però solo qualche anno dopo, nel 2020. "Ci siamo rivisti dopo il lockdown dopo che avevo chiuso una precedente storia d’amore", aveva raccontato l'attore a Verissimo. "Ho scoperto una persona molto umana, molto dolce, vulnerabile. Ci lega l'etica sul lavoro. Al primo appuntamento, lei era molto emozionata ed è caduta dalla sedia. Ha fatto cadere il vino sulla tovaglia e sulla camicia. In quella vulnerabilità e in quella goffaggine ci siamo ritrovati", le parole di amore e stima di Berruti che aveva pure confessato che la "la prima notte che si è fermata da me, mi ha chiesto di pregare per le persone più deboli". Lei lo ha avvicinato all'arte e la lirica, lui allo sport, trovando nelle differenze la forza del loro rapporto. I motivi della rottura restano per ora avvolti nel mistero.

Maria Elena Boschi ha un nuovo fidanzato dopo Giulio Berruti?

Entrambi hanno scelto il basso profilo, mantenendo il massimo riserbo per rispetto del passato condiviso. Nessuna dichiarazione da parte di Giulio Berruti, che resta in silenzio anche di fronte ai nuovi rumors che coinvolgono l'ex compagna. Eh sì, perché le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti: secondo Dagospia, Maria Elena Boschi avrebbe già un nuovo cavaliere al suo fianco. Si tratterebbe di Roberto Vaccarella, affascinante avvocato, fratello di Elena (la compagna di Giovanni Malagò) ed ex della giornalista Sky Lavinia Spingardi. Una frequentazione ancora tutta da capire, ma il mondo del gossip è già in fermento.