Gerry Scotti e Carlo Conti, "è gelo dopo Sanremo": cosa è successo tra i due  

Sarebbe calato il gelo tra Gerry Scotti e Carlo Conti . A rovinare un rapporto che andava avanti da tempo pare sia stata la partecipazione del conduttore Mediaset al Festival di Sanremo 2025 . Gerry è stato co-conduttore di una serata della kermesse musicale, insieme a Conti e ad Antonella Clerici . Nella sua newsletter, il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia parla di "rapporto congelato" tra i due. Ha dunque spifferato: "Anche se nessuno ne parla, Scotti non avrebbe gradito il “trattamento” che Conti gli ha riservato durante la serata al Festival di Sanremo in cui era ospite, tra poco spazio e minutaggio. Da quel momento Gerry ha preferito prendere le distanze dal collega". Sarà vero?

Il rapporto tra Gerry Scotti e Carlo Conti

In realtà solo qualche settimana fa Gerry Scotti ha salutato Carlo Conti durante una puntata della Ruota della Fortuna, che ogni sera viene seguita da oltre cinque milioni di spettatori. "Salutiamo Carletto che quando è a casa ci guarda", ha detto accogliendo in studio un applauso. Parole che sono suonate come una frecciata alla Rai, nei tempi in cui la gara agli ascolti è decisamente all'ultimo sangue. Evidentemente i rapporti sono tesi, ma non così tanto. Ma c'è un altro retroscena che non è sfuggito ai più attenti.

Gerry Scotti e il blocco su Carlo Conti

Qualche mese fa Carlo Conti ha raccontato del suo invito a Gerry Scotti a Sanremo. "È stato buffo perché ho pensato a lui a dicembre, ma non riuscivo a dirglielo: gli mandavo dei messaggi e non rispondeva, lo chiamavo e non rispondeva - ha ricordato il volto Rai - Poi abbiamo scoperto che aveva un blocco sul mio numero, non so perché!". Un rapporto, insomma, tutt'altro che limpido. Intanto pare che Conti sia interessato a portare a Sanremo 2026 Samira Lui, valletta di Scotti a La Ruota della Fortuna. Riuscirà nell'impresa?