Martina Stella e la rivelazione sulla fine del suo matrimonio a Verissimo: "Il motivo? Diciamo che..."

Martina Stella intervistata a 'Verissimo'

"Ho sempre avuto il sogno della famiglia unita e ho sempre creduto nel matrimonio, perché sono uno spirito romantico, ma purtroppo non è andata. A livello personale ne ho sofferto molto ed è stato il momento più difficile per me. Ci sono stata male", ha detto la 40enne attrice fiorentina, che dal matrimonio con Manfredonia (celebrato nel 2016) ha avuto nel 2021 il piccolo Leonardo (del 2012 invece l'altra figlia Ginevra, nata dalla precedente relazione con Gabriele Gregorini).

La fine del matrimonio con Andrea Manfredonia

Senza entrare nei dettagli, Martina Stella ha poi lasciato capire i motivi per cui il rapporto con l'ex marito è terminato: "Diciamo che è stato un matrimonio un po’ affollato - ha spiegato sorridendo -. Ci credevo tantissimo e non lo immaginavo, anche se non sono mai entrata nei dettagli per proteggere i bambini. Credo che in un matrimonio bisogna sforzarsi e lottare, ma a volte una donna deve anche trovare il coraggio di rincorrere la propria dignità, la propria felicità e la propria luce". L'attrice confessa poi che dopo la separazione ha avuto "molti corteggiatori, sono spuntati fuori quando mi sono separata ed è stato divertente, perché ero sposata da tanti anni e sono una persona molto seria e fedele".