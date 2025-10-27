Lamine Yamal compra la casa di Piqué e Shakira. E scoppia il caos tra la sua famiglia e la nuova fidanzata

Lamine Yamal pronto a compiere un passo importante nella sua vita privata: acquistare una nuova villa e di certo non una qualsiasi. I media spagnoli hanno riferito che il giocatore del Barcellona sarebbe interessato a comprare la casa che un tempo ospitava Shakira e Gerard Piqué . L'esclusiva proprietà si trova a Esplugues de Llobregat , un'ambita zona residenziale alla periferia di Barcellona, ​​ed è stata per anni il rifugio di famiglia della cantante ed ex difensore. Ma è disabitata dall'aprile 2023, ovvero da quando la colombiana ha deciso di tornare a vivere negli Stati Uniti con i suoi figli, Milan e Sasha, dopo il tradimento dell'ex compagno. Secondo quanto riportato dal quotidiano El País, Yamal sarebbe molto interessato all'immobile e la sua idea sarebbe quello di trasformarla in "una casa di famiglia per un atleta d'élite".

Lamine Yamal va a vivere nella casa di Shakira e PIqué?

Nella proprietà di Shakira e Piqué, il giocatore del Barcellona non solo godrà di un ambiente sicuro, ma anche della privacy e del riposo di cui ha bisogno per rilassarsi tra una partita e l'altra. La casa si trova in una zona tranquilla, lontana dal caos e dalla frenesia della vivace città. Oltre a trovarsi in una posizione privilegiata, il calciatore avrà a disposizione molto spazio: la villa, progettata dall'architetto catalano Mireia Admetller, si estende su 3.800 metri quadrati distribuiti su tre piani e altri due piani interrati, che includono un ampio garage e una cantina. C'è anche spazio per una piccola dependance adiacente con piscina privata. Persone vicine a Lamine sostengono che abbia già in programma di ristrutturare la sua casa, in quanto vorrebbe costruire una palestra adatta alle sue esigenze. Quasi sicuramente avrà un personal trainer e un fisioterapista per continuare gli allenamenti stabiliti da Julio Tous, responsabile del reparto fitness del club.

Lamine Yamal pronto a mettere su famiglia con Nicki Nicole?

Alcuni sostengono che Lamine Yamal potrebbe prendere in considerazione l'acquisto di questa imponente casa per godersela con la sua nuova fidanzata, la cantante argentina Nicki Nicole. Si è vociferato anche dell'idea di allargare la famiglia. Tuttavia, in una diretta sui suoi social media, la stessa Nicki - più grande di Yamal di 7 anni - ha smentito queste voci. "Non sono incinta", ha assicurato. E ha chiarito: "Un giorno mi piacerebbe diventare madre". Ma, a quanto pare, prima dovrà far cambiare idea alla famiglia di Lamine, che sarebbe assolutamente contraria a questa relazione.

Perché la famiglia di Lamine Yamal non approva Nicki Nicole

Secondo gli esperti di gossip, i parenti di Lamine Yamal non approverebbero la differenza d'età tra i due e temono che questo rapporto possa influire negativamente sulla carriera dell'attacante. Secondo un'indiscrezione riportata dal giornalista spagnolo Roberto Antolin, la famiglia del calciatore avrebbe posto una condizione: quella di non avere (almeno per il momento) Nicki Nicole agli eventi di famiglia. "Non portarla, non vogliamo vederla", avrebbero detto a Lamine. Nonostante questo, però, la sudamericana rimane al fianco del suo fidanzato e lo accompagna agli allenamenti, alle partite, dimostrandosi vicina ai suoi fan e assumendo un nuovo ruolo nella sua vita come "la sua ragazza". "Si fa fotografare con i fan, ma non perché è una cantante, bensì perché è la fidanzata di Lamine. Prima di lui in Spagna non la conosceva nessuno", ha osservato il giornalista.