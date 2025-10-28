Meghan Markle contro Kate Middleton: "Non sopporta l'idea che io riesca a farcela da sola"

La rivalità tra Meghan Markle e Kate Middleton continua a essere argomento di discussione. I conflitti iniziati prima del matrimonio dell'ex attrice sono riemersi e sono ancora più intensi. Alcuni temono che se non riusciranno a risolvere le loro divergenze, il principe Harry non potrà mai più tornare dalla sua famiglia. E nuove fonti sostengono che la duchessa del Sussex stia incolpando la cognata per il suo fallimento su Netflix e altri progetti personali, che non hanno funzionato come sperava.

Perché Meghan Markle è arrabbiata con Kate Middleton

Secondo quanto riporta Radar Online, la Markle sarebbe furiosa per la scarsa accoglienza ricevuta dal suo progetto Netflix, "With Love, Meghan", che attualmente si trova in fondo alle classifiche di ascolto della piattaforma. Una fonte sostiene che la duchessa del Sussex sia convinta di essere vittima di una campagna diffamatoria a Buckingham Palace, guidata nientepopodimeno che da Kate. "Meghan è furiosa... È certa che ci sia un complotto organizzato per danneggiarla, ed è convinta che provenga direttamente da Palazzo. Ha detto agli amici che i reali, in particolare Kate Middleton, stanno usando le loro conoscenze mediatiche per sabotare silenziosamente il suo lavoro. Per lei, niente di tutto questo è una coincidenza", ha spifferato l'insider. A detta di questa gola profonda Meghan ritiene che Kate voglia vederla fallire, ed è per questo che i suoi progetti non stanno decollando come dovrebbero. "Non accetta che le critiche abbiano a che fare con il programma in sé. È convinta che sia all'opera lo stesso meccanismo della vita reale: seminare storie e alimentare una copertura mediatica negativa". E ha concluso dicendo che Kate: "È intenzionata più che mai a vederla fallire perché non possono sopportare il pensiero che prosperi da sola".

La carriera di Meghan Markle su Netflix è un disastro

Dopo aver lasciato la royal family Harry e Meghan hanno stipulato un contratto con Netflix ma non hanno ottenuto i risultati sperati. La piattaforma ha deciso di rinnovare la collaborazione ma abbassando il compenso della coppia che continua a collezionare un flop dietro l'altro.