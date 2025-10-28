Ballando con le Stelle, Magnini svela tutto: cosa c’è dietro la gelosia della moglie Giorgia Palmas

Giorgia Palmas gelosa di Filippo Magnini a Ballando con le Stelle? Ospite de La Volta Buona di Caterina Balivo, l'ex nuotatore ha voluto fare chiarezza sui pettegolezzi delle ultime settimane. "Giorgia Palmas gelosa? Non ci conoscono. Siamo persone dello spettacolo, sappiamo come funziona", ha affermato con sicurezza lo sportivo. Magnini ha dunque dato la colpa alla sua scarsa passione in pista alla sua carriera agonistica: "Per me non è difficile tirare fuori la passione, per me è difficile tirare fuori davanti a persone che non conosco qualsiasi emozione. Mi è stato insegnato a tenerle dentro". Filippo ha poi rivelato che recentemente è uscito a cena con la Palmas, la Tripoli e il marito della ballerina. Una serata a quattro che mette a tacere le malelingue.

Perché Giorgia Palmas non era presente all'ultima puntata di Ballando con le Stelle

Filippo Magnini ha anche chiarito il motivo dell'assenza di Giorgia Palmas all'ultima puntata di Ballando con le Stelle. Non era presente in studio perché era a casa con la figlia Mia: "Giorgia ha cercato di tenerla sveglia e si è addormentata poco prima della nostra esibizione". Poi, un simpatico aneddoto: "Mia figlia mi ha scambiato per Simone Di Pasquale… era convinta che ballassi con la Signora Coriandoli!". Il 43enne non ha inoltre nascosto di puntare alla vittoria del dancing show di Milly Carlucci: "Vincere è una delle cose più importanti, nello sport difficilmente sono d'accordo con la frase 'L'importante è partecipare'".

La storia d'amore tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono conosciuti nel 2018, poco dopo la fine della lunga relazione di lui con Federica Pellegrini. Tra i due c'è stato un colpo di fulmine e in breve tempo sono diventati inseparabili. Nel 2020 è nata la loro figlia Mia, e nello stesso anno si sono sposati civilmente in forma privata a Milano, per poi celebrare un secondo matrimonio religioso nel 2022 in Sardegna, terra d’origine di Giorgia. Oggi formano una delle coppie più solide e amate dello spettacolo italiano.