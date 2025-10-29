Vanessa Incontrada si sposa dopo la crisi: "Mi sono innamorata di nuovo". Chi è il futuro marito

Vanessa Incontrada è pronta a dire sì. L’attrice e conduttrice, amatissima dal pubblico italiano, ha annunciato in un’intervista esclusiva a Vanity Fair il suo matrimonio con Rossano Laurini , l’uomo che le è accanto da 16 anni e con cui ha condiviso alti, bassi e un figlio, Isal . “Ci siamo guardati e mi ha detto: ‘Che ne dici se facciamo questo passo?’ — e io ho detto subito di sì!”, ha raccontato l'italo-spagnola con il suo sorriso contagioso. “È arrivato in un momento della nostra vita in cui c’è una consapevolezza diversa. Oggi mi emoziona molto di più rispetto al passato”. Vanessa non si aspetta che il matrimonio cambi la loro quotidianità, ma sa che sarà un momento speciale : "Non credo che cambierà molto, ma mi emoziona pensare che ci guarderemo negli occhi e ci diremo di sì. In quell’istante, tutto il resto scomparirà". E se qualcuno tra amici e parenti le ha chiesto se fosse davvero sicura di questo passo, lei non ha avuto dubbi. Anche il figlio Isal ha accolto la notizia con il sorriso: “La prima cosa che ci ha detto è stata: ‘Ma io cosa devo fare?’. Gli ho risposto: ‘Devi solo divertirti!’”.

Il matrimonio di Vanessa Incontrada

Per Vanessa Incontrada sarà il primo matrimonio della sua vita e non potrebbe essere più felice. "Mi diverte moltissimo — ha detto — ma non lo faccio per dovere, né perché abbiamo un figlio o per motivi religiosi. Non c’è una regola nell’amore. Ogni coppia ha i suoi tempi". La cerimonia si terrà in Toscana, dopo l’estate, e sarà un evento intimo, riservato e pieno di calore: "Con la mia wedding planner stiamo organizzando qualcosa di semplice, con amici e parenti". Il vestito? "Non ci ho ancora pensato", ha ammesso la futura sposa. Ma un dettaglio è già certo: il figlio Isal porterà gli anelli insieme alla sorella maggiore, la figlia che Rossano ha avuto da una precedente relazione. “È molto orgoglioso, lo vedo emozionato”, ha confidato la Incontrada.

Una storia d'amore rinata

La storia tra Vanessa e Rossano è una di quelle che resistono al tempo e alle difficoltà. Dopo 16 anni insieme, la coppia ha vissuto un periodo di crisi e separazione. “Era arrivato il momento di capire cosa non funzionava”, ha spiegato lei. Ma il destino aveva altri piani: “Mi sono resa conto che mi mancava la nostra intesa. È stato come re-innamorarsi. Abbiamo riscoperto la voglia di conoscerci, di divertirci insieme. È stato un rinascimento fortissimo, inaspettato”. Oggi, i due si guardano con occhi nuovi: “Abbiamo ritrovato la complicità che avevamo perso. In una coppia è fondamentale. Ci siamo scoperti di nuovo, in modo più maturo”. Dopo anni di alti e bassi, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si preparano a coronare la loro storia con il sì più atteso. Un amore che, come lei stessa racconta, “non ha bisogno di regole, ma solo di due cuori che scelgono ancora una volta di ritrovarsi”.

Chi è Rossano Laurini

Rossano Laurini è un imprenditore toscano e direttore artistico di alcuni club e discoteche di Follonica. Ha conosciuto Vanessa Incontrada quando lei era fidanzata con Andrea, fratello della sua ex moglie. Nei primi anni Duemila fece dunque molto scalpore il fatto che Vanessa si fosse legata al marito della sorella del suo ex fidanzato, ma in una intervista ad Amica rilasciata molti anni dopo, la conduttrice si difese dalle accuse: "Io sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto. Non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose c'è già una frattura. L'amore non si ruba". Laurini è molto riservato e si tiene lontano dai riflettori, nonostante la notorietà della compagna.