Paura per Iva Zanicchi, incidente a Belve. "È caduta in studio"  

Grosso spavento per Iva Zanicchi durante la registrazione della prossima puntata di Belve , in onda su Rai 2 martedì 4 novembre. Secondo quanto riportato da Davide Maggio sui social, la cantante sarebbe caduta in studio durante l'intervista con Francesca Fagnani . Al momento non sono stati diffusi molti dettagli sull’accaduto, ma l’incidente sarebbe avvenuto a pochi giorni da un’altra caduta durante un concerto, segno di un periodo non fortunatissimo per l’artista. Pare che la Zanicchi non abbia notato un gradino particolarmente insidioso all’interno dello studio televisivo. Alcuni ospiti, presenti al momento della caduta, avrebbero sottolineato l’importanza di prestare attenzione al “carrello”, ossia la pedana mobile che si trova all’ingresso.

Iva Zanicchi è caduta a Belve

Non si tratta della prima volta che Iva Zanicchi è protagonista di una piccola caduta in pubblico. Solo pochi giorni fa la cantante è inciampata durante un evento, cadendo a terra davanti ai presenti ma rialzandosi immediatamente, tra le risate e gli applausi del pubblico. L'Aquila di Ligonchio, con la sua inarrestabile energia, ha scherzato più volte sul suo essere “un po’ goffa ma indistruttibile”, e anche questa volta sembra aver affrontato l’incidente con grande spirito. E ora non vediamo l'ora di vederla a Belve.