Re Carlo apre il portafogli, svelato lo stipendio che riceverà ora il fratello Andrea
Il principe Andrea, terzogenito della regina Elisabetta, ha perso ufficialmente i suoi titoli reali, nonché il titolo di Altezza Reale e altri privilegi di cui godeva in quanto membro della famiglia reale, a causa dei suoi legami con il pedofilo americano Jeffrey Epstein. D'ora in poi sarà conosciuto come Andrew Mountbatten Windsor, dovrà lasciare la sua casa a Royal Lodge per trasferirsi nella tenuta di Sandringham, ma allo stesso tempo riceverà anche una somma a sei cifre come risarcimento da suo fratello, re Carlo.
L'assegno di mantenimento di re Carlo per il fratello Andrea
Secondo il Guardian, l'ex principe Andrea riceverà un risarcimento multimilionario da suo fratello, re Carlo III, per coprire i costi del suo trasferimento dalla Royal Lodge alla tenuta di Sandringham. In seguito a questo pagamento a sei cifre, il figlio della defunta regina Elisabetta II potrebbe ricevere una rendita vitalizia, pagata con i fondi privati di Carlo, che si ritiene sia di gran lunga superiore alla pensione annuale della marina di Mountbatten Windsor, pari a 20.000 sterline.
Che fine hanno fatto i cani corgi della regina Elisabetta
Carlo ha tolto tutto al fratello Andrea ma non i corgi della regina Elisabetta di cui l'ex principe aveva deciso di occuparsi dopo la morte della sovrana nel 2022. O meglio, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe continuare ad occuparsene Sarah Ferguson, l'ex moglie di Andrea che ha vissuto con l'ex marito fino ad oggi. Ora, dopo l'ultimo scandalo, la coppia si è alontanata definitivamente.