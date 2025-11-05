Re Carlo apre il portafogli, svelato lo stipendio che riceverà ora il fratello Andrea  

Il principe Andrea, terzogenito della regina Elisabetta, ha perso ufficialmente i suoi titoli reali, nonché il titolo di Altezza Reale e altri privilegi di cui godeva in quanto membro della famiglia reale, a causa dei suoi legami con il pedofilo americano Jeffrey Epstein. D'ora in poi sarà conosciuto come Andrew Mountbatten Windsor, dovrà lasciare la sua casa a Royal Lodge per trasferirsi nella tenuta di Sandringham, ma allo stesso tempo riceverà anche una somma a sei cifre come risarcimento da suo fratello, re Carlo.