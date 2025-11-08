La città Eterna nasconde capolavori antichi e pezzi di storia contemporanea come la vecchia casa di Alberto Sordi che dopo la scomparsa del grande attore è divenuta un museo. Ma non sempre il patrimonio culturale e artistico tramanda le opere di chi le ha compiute. Una parte del prestigioso palazzo di Vittorio De Sica - nel cuore dell’Aventino, precisamente a Via Aventina in zona San Saba - è stato appena messo in vendita: l’abitazione rappresenta, per i cultori del cinema, un vero e proprio punto di riferimento. Il grande cineasta visse in questo appartamento con l’ultima compagna di vita, ma prima ancora lo utilizzò come studio per incontrare registi, attori, sceneggiatori e colleghi.