Vittorio De Sica, in vendita la storica casa con del regista: il prezzo è milionario
La città Eterna nasconde capolavori antichi e pezzi di storia contemporanea come la vecchia casa di Alberto Sordi che dopo la scomparsa del grande attore è divenuta un museo. Ma non sempre il patrimonio culturale e artistico tramanda le opere di chi le ha compiute. Una parte del prestigioso palazzo di Vittorio De Sica - nel cuore dell’Aventino, precisamente a Via Aventina in zona San Saba - è stato appena messo in vendita: l’abitazione rappresenta, per i cultori del cinema, un vero e proprio punto di riferimento. Il grande cineasta visse in questo appartamento con l’ultima compagna di vita, ma prima ancora lo utilizzò come studio per incontrare registi, attori, sceneggiatori e colleghi.
De Sica, quanto costa la casa del cineasta
L’abitazione che gli eredi di Vittorio De Sica hanno messo in vendita, ha un’ampiezza di 138 metri quadri interni, ed è dotata di uno splendido terrazzo. "La casa presenta le caratteristiche del tempo ed una splendida proiezione verso l’esterno con una terrazza di circa 100mq in parte con affaccio direttamente su Via Aventina. Al suo interno troviamo un ingresso, un salone, una cucina, due camere da letto, bagno e due ripostigli. Nel contesto esclusivo di San Saba questa dimora regala un’elevata qualità della vita; una buona luminosità, estrema tranquillità e la vicinanza al Viale Aventino consente di poter avere tutte le comodità che può offrire un quartiere come l’aventino uno dei pochi quartieri del centro storico ancora caratterizzati da un’elevata quantità di residenti", si legge nell'annuncio dell'agenzia immobiliare.
Nel 2010 a ridosso dell’entrata dell’edificio il Comune di Roma decise di apporre la targa “Palazzina De Sica” per celebrare Vittorio De Sica, "maestro e testimone del grande cinema italiano nel mondo”. Il prezzo di partenza iniziale richiesto per l’acquisto dell’appartamento è poco più di un milione di euro: 1.050.000,00 euro.