Re Carlo furioso con William: voli in elicottero e poco lavoro. Ancora liti tra padre e figlio

Negli ultimi anni il rapporto tra Re Carlo e il Principe William è diventato più teso che mai. A svelarlo è Robert Jobson, uno dei più noti biografi reali britannici, nel suo nuovo libro The Windsor Legacy, appena uscito nel Regno Unito. Il Daily Mail ne ha pubblicato alcuni estratti che raccontano quanto il rapporto tra Carlo e William sia attraversato da tensioni, orgoglio e incomprensioni. Secondo quanto riportato da Jobson, a palazzo capita che sia William a perdere la calma, alzando la voce contro il padre . Altre volte è Carlo a rispondere con freddezza, mettendo fine alla discussione con un ordine secco. È accaduto, per esempio, dopo la diagnosi di cancro di Kate Middleton . William aveva chiesto di ridurre gli impegni ufficiali per il 2024, per restare accanto alla moglie e ai figli. Il re ha rifiutato senza esitazione.

Carlo e William d'Inghilterra, un rapporto difficile

Fonti di palazzo raccontano che i collaboratori di William “camminano spesso sui gusci d’uovo”, per paura di fare irritare il sovrano. Carlo, dal canto suo, pensa che il figlio dovrebbe imparare ad ascoltare di più i consiglieri e “non fare sempre di testa sua”. Non è la prima volta che tra i due scoppiano conflitti di visione. Nel 2014, William voleva distruggere tutta la collezione di manufatti in avorio della Royal Collection, per dare un segnale contro il traffico illegale. Carlo lo fermò, con un commento destinato a restare: "Non si può cancellare la storia". Un episodio che si è ripetuto, in forma diversa, l’anno scorso, quando il re scoprì che il figlio pilotava personalmente l’elicottero di famiglia, trasportando Kate e i bambini. “E se fosse accaduta una tragedia?”, avrebbe detto Carlo, chiedendo una rassicurazione scritta sul fatto che non si sarebbe ripetuto. William ha rifiutato, ferendo profondamente il padre, che oggi preferisce evitare scontri diretti e lascia al fidato segretario, Sir Clive Alderton, il compito di gestire le tensioni.

Re Carlo e il Principe William sempre più distanti

A quanto pare anche nei momenti simbolici, le frizioni non sono mancate. Come il giorno dell’incoronazione di Carlo III, quando William arrivò in leggero ritardo — pare stesse registrando un video per i social — suscitando l’ira del sovrano. Il re si è calmato solo vedendolo indossare, all’ultimo minuto, l’uniforme militare cerimoniale. Una scelta obbligata, perché inizialmente William aveva detto di no. Proprio come, da sempre, dice no al kilt, simbolo dell’identità scozzese: né Carlo né la regina Elisabetta sono mai riusciti a convincerlo ad indossarlo. In più William ha deciso che George, Charlotte e Louis non frequenteranno scuole d’élite come la maggior parte dei giovani reali. I tre studiano alla Lambrook School, vicino Windsor, e i genitori li accompagnano personalmente ogni giorno. Un gesto che al sovrano non piace. E c’è di più: William starebbe valutando di non imporre a George una carriera militare, rompendo una tradizione secolare della monarchia britannica. E Carlo sta già cercando di dissuaderlo.