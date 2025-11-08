Marco Bocci e Laura Chiatti, "c'è aria di crisi"

Tira aria di crisi tra Marco Bocci e Laura Chiatti . A farlo sapere il settimanale Chi, che parla di "un momento difficile" per la coppia. "E a far scattare l’allarme - scrive il magazine - sono alcune recenti uscite pubbliche di Laura, avvistata in più di un’occasione serale senza il marito al fianco. Sempre bellissima, certo, ma con quell’aria un po’... Tra amiche e sorrisi che nascondono forse un velo di malinconia". Non è la prima volta che si vocifera di maretta tra i due: per il momento i diretti interessati non hanno né smentito né confermato.

Marco Bocci e Laura Chiatti stanno ancora insieme?

Marco Bocci e Laura Chiatti sono convolati a nozze nel 2014, dopo un intenso colpo di fulmine e pochi mesi di frequentazione, in una cerimonia romantica in Umbria, la loro terra d’origine. Dal loro amore sono nati Enea nel 2015 e Pablo nel 2016. Una coppia solida e complice, che nel tempo ha saputo raccontare con naturalezza la propria quotidianità: tra set cinematografici e giochi coi bambini, passioni condivise e risate di famiglia. Separazione in vista o tempesta passeggera? Chi vivrà, vedrà.