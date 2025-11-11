A cena con la madre di Lamine Yamal, "abbiamo pagato 350 euro e ce ne siamo andati affamati". Il menù della discordia

Una nuova polemica è scoppiata attorno a Lamine Yamal . Dopo la fuga segreta a Milano, questa volta il nome del giovane calciatore fa discutere per un evento organizzato da sua madre. Sheila Ebana ha organizzato un'esclusiva cena di Natale a Londra per “incontrarla di persona”, mettendo in evidenza che è la madre della stella del Barcellona. La cena, tenutasi il 7 novembre al Leonardo Royal Hotel London City, era inizialmente prevista per un hotel a cinque stelle, ma alla fine è stata spostata in una struttura più modesta "per facilitarne l'accesso con i mezzi pubblici", secondo quanto spiegato dagli organizzatori. I prezzi, tuttavia, sono rimasti invariati: tra le 100 e le 330 sterline (quasi 350 euro) , a seconda del tipo di biglietto – Silver, Intermediate o VIP – che dava diritto a una foto con la madre del numero 10 del Barcellona o, nell'opzione più economica, solo a una foto di gruppo.

Critiche per il menù della cena

Gli ospiti che hanno acquistato il biglietto più costoso hanno potuto gustare un menù di tre portate con opzioni come torta di eglefino, tortellini di spinaci e ricotta o panna cotta al cocco. Nonostante la presentazione "da ristorante raffinato", molti commensali hanno espresso una chiara lamentela: "Le porzioni erano piccole, siamo usciti affamati". Il menù più economico comprendeva un'insalata di pomodori, limitata a poche fette sottili e un po' di mozzarella sopra; un petto di pollo arrosto con patate e carote e un budino con salsa al caramello. Inoltre, non c'erano decorazioni natalizie, il che ha sorpreso chi si aspettava un'atmosfera festosa.

La conga della madre di Lamine Yamal

Nonostante le critiche, Sheila Ebana ha ravvivato la serata con un tocco di improvvisazione: ha finito per ballare una conga con gli ospiti, accompagnata dall'ex calciatore del Betis Benjamín Zarandona. Il momento, ripreso dai presenti, è diventato virale e ha scatenato commenti di ogni tipo: dalle battute sul "menù minimalista" agli elogi per l'atteggiamento amichevole della madre del giocatore. Lamine Yamal non era presente alla serata.