Pamela Camassa archivia Bisciglia, le foto del bacio con il nuovo fidanzato Stefano Russo  

Pamela Camassa ha voltato pagina. Dopo la lunga relazione con Filippo Bisciglia, durata ben diciassette anni, la soubrette ha un nuovo fidanzato. Da tempo si vociferava di un nuovo interesse amoroso e ora è arrivata la conferma grazie al settimanale Chi, che ha pubblicato le foto del bacio tra Pamela e Stefano Russo. È lui l'uomo che ha ridato il sorriso alla Camassa. La coppia è stata sorpresa in un circolo romano, The Fox, in teneri atteggiamenti. La scintilla è scoccata ancora una volta su un campo da padel, un po' come accaduto a Francesco Totti e Noemi Bocchi.