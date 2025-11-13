Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
Pamela Camassa archivia Bisciglia, le foto del bacio con il nuovo fidanzato Stefano Russo  © LaPresse

Pamela Camassa archivia Bisciglia, le foto del bacio con il nuovo fidanzato Stefano Russo  

Dopo l'addio a Filippo Bisciglia, la showgirl è stata paparazzata mentre bacia Stefano Russo: un nuovo amore per Pamela Camassa
2 min
TagsPamela CamassaFilippo Bisciglia

Pamela Camassa ha voltato pagina. Dopo la lunga relazione con Filippo Bisciglia, durata ben diciassette anni, la soubrette ha un nuovo fidanzato. Da tempo si vociferava di un nuovo interesse amoroso e ora è arrivata la conferma grazie al settimanale Chi, che ha pubblicato le foto del bacio tra Pamela e Stefano Russo. È lui l'uomo che ha ridato il sorriso alla Camassa. La coppia è stata sorpresa in un circolo romano, The Fox, in teneri atteggiamenti. La scintilla è scoccata ancora una volta su un campo da padel, un po' come accaduto a Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Pamela Camassa ha un nuovo fidanzato dopo Filippo Bisciglia

Al momento non si conoscono troppi dettagli sulla nuova frequentazione di Pamela Camassa. Pare però che il nuovo compagno, Stefano Russo, abbia una figlia piccola nata da un precedente rapporto. Sempre Chi racconta: "Gli amici della showgirl raccontano che Pamela frequenta da qualche settimana il circolo. Inizialmente sembrava un semplice passatempo sportivo. Poi sono arrivate le prime voci, i primi gesti che parlano più di mille conferme. Infine, due baci, discreti ma inequivocabili, scambiati tra un ingresso e un passaggio verso i campi coperti". E ancora: "Lui con le chiavi in tasca - quelle di un ufficio interno, dettaglio che lascia immaginare un ruolo tutt’altro che marginale nella gestione del club - lei che si muove a suo agio tra reception, bar e spogliatoi".

Un nuovo amore anche per Filippo Bisciglia

Secondo i beninformati, anche Filippo Bisciglia avrebbe un nuovo amore. Sarebbe stato pizzicato in dolce compagnia con una donna dai capelli scuri, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Per ora, però, non ci sono prove fotografiche di questa liaison.

