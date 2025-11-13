Edwige Fenech: "I film nuda? Mio figlio ne ha sofferto". E svela il rapporto oggi con Montezemolo

Ripercorrendo la sua carriera cinematografica, Edwige Fenech ha ammesso che la commedia sexy di cui è stata grande protagonista ha avuto delle conseguenze non proprio positive. "Credo che mio figlio abbia sofferto perché a scuola chiacchieravano , dicevano che mi spogliavo nei film. Però lui non ne ha mai parlato", ha dichiarato al settimanale F, rivelando anche che ad un certo punto si è decisa a imporre delle clausole nel contratto: "Ce n’era almeno una a film. E io le ho talmente odiate che a un certo punto ho fatto cambiare il contratto: se mi volete, niente docce". Riguardo al figlio avuto da sola in giovane età ci ha tenuto a ribadire: "Sono stata la più femminista delle femministe, perché a 23 anni ho avuto un bambino da sola. La scelta più indipendente che potessi fare, fregandomene dei giudizi. Era già difficile fare la madre single senza una lira, che ci provassero a criticarmi! La libertà della donna è poter decidere la propria vita. Invito tutte a pensarci: abbiamo bisogno di qualcuno che ci vuole bene ma non dobbiamo subirla, quella persona. Lui non voleva occuparsi del figlio, e se si fosse ripresentato non l’avrei accettato: troppo facile, dopo avermi lasciata sola per tutti quei mesi, senza sapere come me la sarei cavata".

Chi è il padre del figlio di Edwige Fenech

Edwige Fenech ha cresciuto un figlio da sola: non ha mai svelato l'identità del padre ed è intenzionata a non farlo in futuro. "L'ho cresciuto sola in assenza del padre. Che è italiano ma non è Fabio Testi, sebbene abbia avuto un flirt con lui. Non svelerò mai il nome del papà di Edwin. Rispetto la volontà di un uomo libero che non aspirava alla genitorialità. Sono femminista nei fatti, non a parole", ha commentato al magazine Oggi.

Edwige Fenech e il rapporto oggi con Montezemolo

Per quasi vent'anni Edwige Fenech è stata legata sentimentalmente a Luca Cordero di Montezemolo, imprenditore ed ex presidente di Confindustria, Fiat e Ferrari. Su quell'amore oggi ha detto: "Non ci siamo sposati per una scelta condivisa. Ma il nostro è stato un legame forissimo. Lo è tutt'ora. Se vengo in Italia vado puntualmente a pranzare da lui. Siamo ottimi amici. Luca è stato un padre per Edwin. E non ha mai tentato di condizionare le mie scelte. È una persona rispettosa e dolce. Purtroppo le cose belle finiscono".