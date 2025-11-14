Kate Middleton e Re Carlo, parla Lady Windsor: "La loro vita è un inferno totale"

Il calvario di Kate Middleton, William e Re Carlo

"Più conosco la famiglia reale, più capisco che le loro vite sono un vero inferno e che quel livello di fama non richiesta è una forma di tortura", ha detto la Winkleman, 45 anni. "Nessuno di loro ha cercato attivamente la fama; non sono andati a 'Pop Idol' o a nessun altro reality show", ha aggiunto. E poi: "Avere un riflettore accecante puntato sul viso fin dalla nascita, non sapere di chi ci si può fidare o se qualcuno intorno a te potrebbe tradirti, è brutale. Proprio come sentirsi scrivere bugie costantemente sul proprio conto". Insomma, un vero e proprio calvario. A suo dire tiare e privilegi non ripagano di tutto ciò: "Non credo che una vita con quel livello di controllo pubblico e pressione sia lontanamente sana. La parte peggiore è che non hanno altra scelta".

Chi è l'attrice Sophie Winkleman, conosciuta come Lady Windsor

Sophie Winkleman è un'attrice britannica nata il 5 agosto 1980 a Primrose Hill, Londra. È nota per il suo lavoro in televisione e a teatro, nonché per il suo ruolo all'interno della famiglia reale britannica dopo aver sposato Lord Frederick Windsor, cugino di secondo grado di re Carlo. Formatasi presso prestigiosi istituti scolastici, Winkleman si è distinta nel mondo della recitazione con ruoli in serie comiche e drammatiche, come Peep Show, Due uomini e mezzo e varie produzioni teatrali a Londra, dove ha dimostrato la sua versatilità. Sul grande schermo ha interpretato Susan adulta ne Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l'armadio. Sophie e il marito si sono sposati nel 2009 e hanno due figlie: Maud, nata nel 2013, e Isabella, nata nel 2016. Mentre lei continua a lavorare come attrice, Frederick è impegnato come analista finanziario. Insieme conducono una vita familiare relativamente riservata all'interno della famiglia reale, bilanciando gli impegni pubblici con l'educazione delle figlie, sebbene Sophie abbia sottolineato che la vita reale può essere caotica e impegnativa.