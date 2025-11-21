Francesca Cipriani smentisce Genny Urtis a Belve e mostra le fatture

Francesca Cipriani non ha perso tempo a rispondere a Genny Urtis dopo le dichiarazioni rilasciate dalla dottoressa durante l’intervista a Belve . La chirurga estetica l’aveva accusata di "non voler mai pagare" i trattamenti estetici a cui si sottopone perché "ha il braccino corto". Tramite alcune Instagram Stories, la showgirl, nota anche per la partecipazione al Grande Fratello, ha voluto chiarire la propria posizione, smentendo quanto emerso nel programma di Francesca Fagnani , in onda ogni martedì sera su Rai2.

Francesca Cipriani smentisce le parole di Genny Urtis a Belve

“Ho pagato tutte le volte – ha esordito Francesca Cipriani su Instagram – e vi faccio vedere le fatture: ho sempre onorato i pagamenti per i trattamenti estetici. Braccine corte? Anche no. Coscia lunga potrebbe andare bene”. L'ex Pupa ha poi raccontato un episodio personale, accaduto durante una cena con Urtis: “L’ultima volta che siamo andate a cena non sei più uscita dal bagno, e io ho dovuto pagare il conto. E allora, cosa vogliamo fare? Ti mando un bacio, amica mia”. Mostrando le fatture dei suoi pagamenti, la Cipriani ha sottolineato il contrasto con le affermazioni di Genny Urtis: "Ci tenevo a chiarire: sono il contrario di quanto detto. Sono una spendacciona, ho le tasche bucate. Mi è venuto da ridere. Conservo le fatture perché possono sempre servire".

La confessione di Genny Urtis a Belve

Le parole di Francesca Cipriani sono arrivate poche ore dopo l'intervista a Belve di Genny Urtis, precedentemente noto come Giacomo Urtis. "Chi non vuole mai pagare? La Cipriani. Ha il braccino corto", aveva detto a Francesca Fagnani. Parole che hanno spinto la showgirl a intervenire pubblicamente per chiarire la vicenda.