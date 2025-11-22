Ballando con le Stelle, "Magnini, Martina Colombari e Nancy Brilli si lamentano di Barbara D'Urso"

Barbara D'Urso al centro di un'altra polemica a Ballando con le Stelle . Secondo una fonte consultata dal settimanale Gente, alcuni concorrenti non gradirebbero il trattamento riservato all'ex conduttrice Mediset. " Filippo Magnini si lamenta - si legge sulla rivista - insieme a Nancy Brilli e a Martina Colombari dello strapotere di Barbara D'Urso, che ha a disposizione più ore di sala prove rispetto a loro. "Non c'è giustizia", borbottano i concorrenti". Sarà vero? Quel che è certo è che non è la prima volta che i tre si mostrano infastiditi davanti a Carmelita, è infatti già accaduto nelle ultime settimane.

Magnini, Martina Colombari e Nancy Brilli contro Barbara D'Urso

Qualche puntata fa, Filippo Magnini ha avuto qualcosa da ridire su una coreografia di Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca, mentre Martina Colombari si è lamentata per il fatto che la coppia abbia ricevuto il tesoretto. Secondo i pettegolezzi anche Nancy Brilli avrebbe avuto da ridire sul tempo che Barbarella passa davanti alla giuria ma l'attrice ha poi smentito tutto quando è stata interpellata da Selvaggia Lucarelli. Tra l'altro, anche quest'ultima ha parlato di presunti privilegi della D'Urso a Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, il silenzio di Barbara D'Urso

In attesa di capire se le indiscrezioni sono fondate o se si tratta delle solite malelingue, Barbara D'Urso continua per la sua strada. Quella del silenzio. A differenza di altri concorrenti di Ballando con le Stelle non ha ancora rilasciato interviste sulla sua ultima esperienza in tv (eccezion fatta per i social, dove è quotidianamente attiva). La 68enne dovrebbe fare uno strappo alla regola per l'amica Mara Venier: a breve dovrebbe infatti essere ospite di Domenica In.