Le confidenze di Magalli: quella volta in un film porno e perché non ha mai condotto Sanremo

Nella nuova puntata di MOW Privé, il podcast firmato Escort Advisor e prodotto dal magazine MOW, Giancarlo Magalli si è lasciato andare a una confessione sorprendente, ironica e perfettamente nello stile del programma. Il podcast, noto per il suo approccio diretto e senza filtri al mondo del piacere, ha ospitato questa volta uno dei volti più iconici della televisione italiana, classe 1947, che ha raccontato un aneddoto bizzarro capitato anni fa.

Giancarlo Magalli in un film per adulti

Magalli ha svelato infatti di essersi "ritrovato", suo malgrado, in un film per adulti: "Una volta ero capitato per caso su un film a luci rosse e c’erano due, che facevano quello che era giusto facessero, e sullo sfondo c’era la televisione e c’ero io che parlavo: ‘quale busta vuole, la uno, la due o la tre?’", ha spiegato. Insomma, una partecipazione del tutto inattesa e solo in audio, come ha precisato divertito: "Era la televisione che era in casa dei due porcellini, ma ho partecipato al film solo in audio, perché non mi si vedeva".

Perché Magalli non ha mai condotto Sanremo

Nonostante la lunga carriera televisiva, Giancarlo Magalli non ha mai condotto il Festival di Sanremo. "Oggi non mi dispiace, non lo farei, ma allora mi dispiacque un po’ - ha rivelato - Il Comune aveva chiesto che fossi io un anno a presentare il Festival, la Rai rispose che andava benissimo, però la terza parte in causa erano i discografici, i quali dissero di no". Pare che fosse "la fine degli anni Ottanta, l’inizio degli anni Novanta...".