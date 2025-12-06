"Martina Colombari irriconoscente e ingrata", il gesto che scatena il caos

Una nuova polemica vede protagonista Martina Colombari . Tutto è nato dalle parole dell’ ex Miss Italia, oggi 49 anni, ospite di Belve. Intervistata da Francesca Fagnani, Colombari ha affermato che in trent’anni di carriera non avrebbe mai concluso un contratto grazie al titolo vinto nel 1991. "Mi sono guadagnata tutto da sola", ha ribadito, aggiungendo che, a suo giudizio, Miss Italia "oggi non ha più senso". Una dichiarazione che è suonata come una stoccata diretta alla patron del concorso, Patrizia Mirigliani, che non ha nascosto fastidio e amarezza. Prima sui social, poi in tv, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, la Mirigliani ha risposto in maniera netta: "Ho passato giorni difficili. L’ingratitudine non mi è piaciuta".

Patrizia Mirigliani di Miss Italia contro Martina Colombari

Patrizia Mirigliani ha ricordato con precisione il percorso di Martina Colombari dopo l’incoronazione del 1991, un’edizione simbolo con Alain Delon come ospite d’onore e un seguito mediatico enorme: "Mio padre l’ha portata al successo. Grazie a Miss Italia ha conosciuto persone, mondi, opportunità. Anche Alberto Tomba, che era in giuria. Poi sono arrivati gli ingaggi nella moda, le sfilate, la tv. Dire che Miss Italia non le ha dato nulla non è corretto". Ma l’aspetto che ha sorpreso di più la Mirigliani è stato l’apparente cambio di posizione di Colombari. Solo un anno fa, infatti, la moglie di Costacurta è stata presidente di giuria dell'evento: "Non stiamo parlando di trent’anni fa. È stata con noi l’anno scorso. Fa strano che oggi sostenga che Miss Italia non ha valore".

La reazione di Martina Colombari

La patron ha poi ribadito che la presenza della Colombari nel 2024 non era solo legata al suo passato da Miss, ma anche alla sua storia personale, spesso raccontata pubblicamente, legata al figlio Achille Costacurta: "Una vicenda che ha toccato anche noi. Per questo l’abbiamo voluta nuovamente al nostro fianco". Per il momento nessuna reazione è arrivata da Martina Colombari, attualmente impegnata con la gara di Ballando con le Stelle.