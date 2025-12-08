Corriere dello Sport.it
lunedì 8 dicembre 2025
Alice Campello non smentisce la crisi con Morata e sbotta sui social: "Prima di scrivere commenti inutili…"

La moglie dell'attaccante del Como, che nelle ore scorse era in Spagna da sola per il matrimonio di un'amica, ha replicato duramente a un commento: tutti i dettagli
2 min
TagsAlice CampelloMorataGossip

ROMA - Alice Campello non smentisce la nuova crisi con Alvaro Morata ma sbotta sui social, replicando duramente ad alcuni commenti scritti sotto un post da lei pubblicato su Instagram.

Alice Campello e la crisi con Morata: lo sfogo sui social

È successo nelle ore scorse, quando la influencer e imprenditrice ha postato alcune foto scattate in Spagna alla festa di matrimonio di una sua cara amica e in tanti hanno voluto sottolineare l'assenza del marito. "Morata NOT FOUND!!" è stato nello specifico il commento che ha fatto perdere le staffe ad Alice Campello, che ha replicato così: "A prescindere da tutto… prima di scrivere questo commento inutile… controlla se c'erano partite ieri… e ehi… partita FOUND. Che stiamo bene o stiamo male Morata sarebbe stato not found comunque", ha scritto riferendosi al match Inter-Como di Serie A in cui era impegnato l'attaccante spagnolo con la sua squadra (battuta 4-0 dai nerazzurri a San Siro).

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

