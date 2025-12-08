Alice Campello non smentisce la crisi con Morata e sbotta sui social: "Prima di scrivere commenti inutili…"

Alice Campello e la crisi con Morata: lo sfogo sui social

È successo nelle ore scorse, quando la influencer e imprenditrice ha postato alcune foto scattate in Spagna alla festa di matrimonio di una sua cara amica e in tanti hanno voluto sottolineare l'assenza del marito. "Morata NOT FOUND!!" è stato nello specifico il commento che ha fatto perdere le staffe ad Alice Campello, che ha replicato così: "A prescindere da tutto… prima di scrivere questo commento inutile… controlla se c'erano partite ieri… e ehi… partita FOUND. Che stiamo bene o stiamo male Morata sarebbe stato not found comunque", ha scritto riferendosi al match Inter-Como di Serie A in cui era impegnato l'attaccante spagnolo con la sua squadra (battuta 4-0 dai nerazzurri a San Siro).