Raoul Bova: "Con Rocio rapporto finito da tempo, nella separazione ho voluto una clausola". E parla di Beatrice Arnera

Nuove dichiarazioni di Raoul Bova sulla sua vita privata. L'attore è tornato a parlare - seppur brevemente - della fine della lunga relazione con Rocio Munoz Morales . "Il nostro rapporto, come tanti hanno scritto e provato, - ha detto Bova - era finito da molto tempo. Però nell’accordo di separazione ho voluto una clausola, che abbiamo firmato entrambi, in forza della quale nessuno di noi deve parlare della nostra storia né delle nostre figlie. Quindi questo discorso finisce qui".

L'accordo di separazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Dopo la tempesta mediatica, l'accordo di separazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales è stato finalizzato lo scorso novembre. Stando alle ultime indiscrezioni l'accordo prevede tre elementi chiave: l’assegnazione della casa (un appartamento a Roma Nord) a Rocio, l’affido condiviso delle bambine (che però vivranno con la mamma), e un assegno di mantenimento piuttosto generoso. Ma la vera chicca sarebbe un’indennità aggiuntiva, una quota extra, che la star di Don Matteo verserebbe all’ex compagna come forma di compensazione per il danno d’immagine e la sofferenza morale causati alla collega spagnola negli ultimi mesi.

La nuova fidanzata di Raoul Bova è Beatrice Arnera

Dopo l'addio a Rocio, Raoul Bova sta frequentando Beatrice Arnera, conosciuta sul set della fiction Buongiorno, mamma!. I due sono stati pizzicati più volte in teneri atteggiamenti. "Ci stiamo lavorando", si è limitato a dichiarare Bova a riguardo.