mercoledì 10 dicembre 2025
Dalla Spagna: "Fernando Alonso aspetta un figlio da Melissa Jimenez"  

A lanciare l'indiscrezione il magazine Hola!: dopo due anni d'amore la coppia avrebbe deciso di mettere su famiglia
Fernando AlonsoMelissa Jimenez

Cicogna in volo per Fernando Alonso. Stando a quanto riporta il magazine spagnolo Hola, che cita fonti vicine al pilota, il 44enne sarebbe in attesa di un figlio da Melissa Jimenez, la giornalista che frequenta da circa due anni. Il volto di Dazn sarebbe già al sesto mese di gravidanza e la sua assenza in tv nelle ultime settimane ha alimentato i sospetti.

Primo figlio per Fernando Alonso e Melissa Jimenez

Solo lo scorso anno Alonso ha confessato che diventare padre era uno dei suoi più grandi desideri. "Sono felice della mia vita, anche se mi mancano ancora alcune cose. Non ho figli, un obiettivo personale che voglio raggiungere nei prossimi anni". Di recente Melissa ha saltato il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, sia come reporter che al seguito del compagno. A quanto pare la giornalista si sta prendendo molta cura di sé. "Sono molto felici e il bambino nascerà a marzo", fanno sapere sempre dalla Spagna.

Una storia d'amore importante

Se la notizia sarà confermata, si tratterà del primo figlio per il pilota asturiano e il quarto per la giornalista specializzata in automobilismo. Melissa Jimenez ha avuto tre figli dal calciatore del Betis, ex del Barcellona, Marc Bartra, con il quale è stata sposata dal 2017 al 2021. La relazione con Fernando Alonso, vissuta fino ad oggi nel massimo riserbo, è sbocciata nel 2023, complice la passione di entrambi per i motori. La coppia oggi convive a Monaco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

