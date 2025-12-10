Ilaria D'Amico e Buffon: "Non sgomitiamo". La richiesta all'ufficio stampa

Da sempre sotto i riflettori, Ilaria D’Amico e Gigi Buffon continuano a scegliere la riservatezza come loro stile di vita. La giornalista 52enne lo ha raccontato al Corriere della Sera, spiegando come lei e il marito 47enne preferiscano vivere la realtà, lontani dai clamori del gossip. "Non siamo ansiosi di uscire sui giornali", ha sottolineato la D’Amico. Una riservatezza costruita negli anni, con regole precise: "Quando ci siamo messi insieme, abbiamo chiesto ai nostri uffici stampa di non aggiornarci sul gossip. Preferiamo vivere una vita reale, non siamo mondani né due che sgomitano per apparire".