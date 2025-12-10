Ilaria D'Amico e Buffon: "Non sgomitiamo". La richiesta all'ufficio stampa
Da sempre sotto i riflettori, Ilaria D’Amico e Gigi Buffon continuano a scegliere la riservatezza come loro stile di vita. La giornalista 52enne lo ha raccontato al Corriere della Sera, spiegando come lei e il marito 47enne preferiscano vivere la realtà, lontani dai clamori del gossip. "Non siamo ansiosi di uscire sui giornali", ha sottolineato la D’Amico. Una riservatezza costruita negli anni, con regole precise: "Quando ci siamo messi insieme, abbiamo chiesto ai nostri uffici stampa di non aggiornarci sul gossip. Preferiamo vivere una vita reale, non siamo mondani né due che sgomitano per apparire".
Ilaria D'Amico e Buffon, la privacy prima di tutto
I paparazzi, come ricordato dalla giornalista, hanno fatto parte della loro quotidianità soprattutto nei primi anni della relazione: "Per i primi 8 o 9 anni di questi 11 insieme, erano con noi 12 ore al giorno. All’inizio qualche attrito c’è stato, specie fuori dalla scuola di mio figlio. Oggi ci convivo, e devo dire che certi personaggi che si lamentano dei commenti sui social mi fanno ridere, visto che poi si fotografano in ogni momento della loro vita".
Ilaria D'Amico lontana anche dal mondo social
Nonostante l’attenzione mediatica, Ilaria D'Amico e Buffon continuano a vivere con i piedi per terra. La giornalista ha chiarito di tenersi alla larga dai social e di essere sempre rimasta distaccata dalle critiche, anche da quelle positive: "Così non rischiavo di montarmi la testa. Su quella giostra non ci sono mai salita".