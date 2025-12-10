Diletta Leotta di nuovo incinta: l'annuncio social accanto a Karius

Diletta Leotta sarà mamma per la seconda volta. La conduttrice, 34 anni, ha annunciato sui social di essere in attesa del secondo figlio insieme al marito Loris Karius, 32 anni. L’annuncio è arrivato con uno scatto tenerissimo: nella foto, il calciatore e la piccola Aria accarezzano il pancione della Leotta, simbolo di una famiglia che cresce.

L'annuncio della Leotta su Instagram

“Questo Natale non potremmo desiderare un regalo più bello. Aria sta per diventare una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”, ha scritto la conduttrice, condividendo la gioia del momento con i suoi follower. Legata a Karius dal 2022, Diletta Leotta è diventata madre per la prima volta ad agosto del 2023 con la nascita di Aria. Un anno dopo, nel giugno 2024, la coppia ha coronato la loro storia d’amore con il matrimonio. Ora, un nuovo capitolo è pronto ad aprirsi per la famiglia, che si prepara ad accogliere il secondo bebè.