Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Magnini e la moglie Giorgia Palmas soci in affari, il nuovo lavoro insieme

Innamorati dal 2018, l'ex nuotatore e l'ex Velina di Striscia la notizia sono più uniti e complici che mai e ora hanno deciso di condividere anche gli affari
2 min
TagsFilippo MagniniGiorgia Palmas

Filippo Magnini e Giorgia Palmas formano una delle coppie più belle e solide dello showbiz. Archiviata la tormentata relazione con Federica Pellegrini, l'ex nuotatore ha trovato la sua serenità accanto all'ex Velina di Striscia la notizia. Stanno insieme dal 2018, sposati dal 2021, e hanno una figlia, Mia, che oggi ha cinque anni. Ma da qualche tempo i coniugi Magnini hanno deciso di diventare anche soci in affari.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas soci in affari

Come riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Filippo Magnini e Giorgia Palmas "sono diventati soci acquisendo ciascuno delle quote di una nuova società che si chiama Performa. L'impresa ha come attività lo sviluppo, la produzione e la vendità di soluzioni digitali innovative ad alto contenuto tecnologico nel settore del fitness". 

La nuova casa di Magnini e Giorgia Palmas

Di recente Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno anche cambiato casa. Sempre a Milano ma hanno traslocato da zona Sempione a zona San Siro. La soubrette e influencer ha mostrato alcuni interni della nuova abitazione, dove domina la luce con il colore bianco.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

Da non perdere

Federica Pellegrini contro MagniniGiorgia Palmas derubata

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS