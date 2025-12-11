Magnini e la moglie Giorgia Palmas soci in affari, il nuovo lavoro insieme

Filippo Magnini e Giorgia Palmas formano una delle coppie più belle e solide dello showbiz. Archiviata la tormentata relazione con Federica Pellegrini, l'ex nuotatore ha trovato la sua serenità accanto all'ex Velina di Striscia la notizia. Stanno insieme dal 2018, sposati dal 2021, e hanno una figlia, Mia, che oggi ha cinque anni. Ma da qualche tempo i coniugi Magnini hanno deciso di diventare anche soci in affari.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas soci in affari

Come riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Filippo Magnini e Giorgia Palmas "sono diventati soci acquisendo ciascuno delle quote di una nuova società che si chiama Performa. L'impresa ha come attività lo sviluppo, la produzione e la vendità di soluzioni digitali innovative ad alto contenuto tecnologico nel settore del fitness".

La nuova casa di Magnini e Giorgia Palmas

Di recente Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno anche cambiato casa. Sempre a Milano ma hanno traslocato da zona Sempione a zona San Siro. La soubrette e influencer ha mostrato alcuni interni della nuova abitazione, dove domina la luce con il colore bianco.