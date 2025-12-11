Zalewski fidanzato con Emily Pallini, ex dell'amico Ludwig che esplode sui social: "Eri un fratello"

Un bacio che fa rumore. È bastato uno scatto su Instagram per ufficializzare la relazione tra Nicola Zalewski ed Emily Pallini, influencer da oltre due milioni di follower. La foto, tenera e allo stesso tempo destinata a far discutere, è arrivata durante la festa per i 23 anni della giovane creator romana: una cena con gli amici più stretti, poi la pubblicazione del post che ha messo fine ai rumors circolati per mesi. Zalewski, oggi al centrocampo dell’Atalanta , ha condiviso l’immagine tra le sue storie, confermando ciò che in molti sospettavano sin dall’inizio dell’anno, quando Emily aveva pubblicato un video insieme al calciatore. Una frequentazione cresciuta col tempo, mentre entrambi chiudevano le rispettive storie precedenti: lui con la ballerina e influencer Nicol Luzardi , lei con il dj e produttore Ludwig (Ludovico Franchitti) , figura nota nella scena musicale romana e amico, anzi ormai ex, del calciatore.

La reazione di Ludwig alla storia d'amore tra Zalewsky ed Emily

Ed è proprio Ludwig l’altro protagonista della vicenda. Perché tra lui e Zalewski, un tempo amici inseparabili, ora è gelo totale. I due hanno smesso di seguirsi sui social e pare non si parlino più. A complicare tutto è arrivata la reazione del dj dopo l’ufficializzazione del nuovo amore: su Instagram ha pubblicato lo screenshot di un vecchio messaggio ricevuto proprio da Zalewski. “Grazie fra, sei un fratello vero”, scriveva Nicola. E Ludwig rispondeva: “Pessempre”. Parole che oggi fanno da contrappunto amaro a un rapporto ormai spezzato.

Un triangolo amoroso che continua a far discutere

Se sia successo altro dietro le quinte resta un mistero. Di certo c’è che la nuova coppia Zalewski–Pallini è ormai uscita allo scoperto, mentre l’amicizia con Ludwig sembra finita ai titoli di coda. Una storia d’amore, ma anche un triangolo social che in queste ore continua a far parlare tifosi e follower.