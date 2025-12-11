Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Zalewski fidanzato con Emily Pallini, ex dell'amico Ludwig che esplode sui social: "Eri un fratello"

Zalewski fidanzato con Emily Pallini, ex dell'amico Ludwig che esplode sui social: "Eri un fratello"

Zalewski ed Emily Pallini ufficializzano la loro storia su Instagram, ma l’ex amico Ludwig reagisce duramente: il bacio social segna la rottura definitiva
3 min
TagsZalewskiLudwigEmily Pallini

Un bacio che fa rumore. È bastato uno scatto su Instagram per ufficializzare la relazione tra Nicola Zalewski ed Emily Pallini, influencer da oltre due milioni di follower. La foto, tenera e allo stesso tempo destinata a far discutere, è arrivata durante la festa per i 23 anni della giovane creator romana: una cena con gli amici più stretti, poi la pubblicazione del post che ha messo fine ai rumors circolati per mesi. Zalewski, oggi al centrocampo dell’Atalanta, ha condiviso l’immagine tra le sue storie, confermando ciò che in molti sospettavano sin dall’inizio dell’anno, quando Emily aveva pubblicato un video insieme al calciatore. Una frequentazione cresciuta col tempo, mentre entrambi chiudevano le rispettive storie precedenti: lui con la ballerina e influencer Nicol Luzardi, lei con il dj e produttore Ludwig (Ludovico Franchitti), figura nota nella scena musicale romana e amico, anzi ormai ex, del calciatore.

La reazione di Ludwig alla storia d'amore tra Zalewsky ed Emily

Ed è proprio Ludwig l’altro protagonista della vicenda. Perché tra lui e Zalewski, un tempo amici inseparabili, ora è gelo totale. I due hanno smesso di seguirsi sui social e pare non si parlino più. A complicare tutto è arrivata la reazione del dj dopo l’ufficializzazione del nuovo amore: su Instagram ha pubblicato lo screenshot di un vecchio messaggio ricevuto proprio da Zalewski. “Grazie fra, sei un fratello vero”, scriveva Nicola. E Ludwig rispondeva: “Pessempre”. Parole che oggi fanno da contrappunto amaro a un rapporto ormai spezzato.

Un triangolo amoroso che continua a far discutere

Se sia successo altro dietro le quinte resta un mistero. Di certo c’è che la nuova coppia Zalewski–Pallini è ormai uscita allo scoperto, mentre l’amicizia con Ludwig sembra finita ai titoli di coda. Una storia d’amore, ma anche un triangolo social che in queste ore continua a far parlare tifosi e follower.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

Da non perdere

Diletta Leotta di nuovo incintaDe Martino innamorato di Rocio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS