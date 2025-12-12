Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
Elisabetta Canalis conferma l'amore con Alvise Rigo: il gesto per il compleanno  

La soubrette ufficializza su Instagram la relazione con l'ex rugbista: uno scatto in moto a Milano conferma un amore nato in estate e ora sempre più solido
3 min
TagsElisabetta CanalisAlvise Rigo

Dopo mesi di indiscrezioni, avvistamenti e indizi disseminati sui social, Elisabetta Canalis ha deciso di ufficializzare la sua liaison d'amore con Alvise Rigo. Come? Con uno scatto semplice ma inequivocabile. Nel giorno del trentatreesimo compleanno dell'ex rugbista. La soubrette sarda ha condiviso nelle sue storie di Instagram una foto che li ritrae insieme su una moto, a Milano: sorridenti, vicini, complici. "Happy Birthday!", ha scritto lei: un augurio che suona come una conferma pubblica di un legame nato all’inizio dell’estate e diventato via via più solido.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo stanno insieme

La coppia non è nuova a segnali social ma finora aveva preferito muoversi con discrezione. Prima qualche immagine da località californiane visitate nello stesso periodo, poi scatti che lasciavano intuire una serata in moto nel capoluogo lombardo. Nel mezzo, le immancabili paparazzate che hanno immortalato abbracci, sguardi e gesti d’intesa. Ora, però, arriva la prima foto condivisa volontariamente, che dissolve ogni dubbio. Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono conosciuti durante le registrazioni di un reality su Netflix. Un contesto in cui è nata una sintonia immediata, trasformata presto in qualcosa di più profondo. Entrambi riservati, hanno preferito non affrettare i tempi dell’ufficialità, lasciando che la relazione si consolidasse lontano dai riflettori.

Un nuovo amore per Elisabetta Canalis dopo il divorzio

Per Elisabetta Canalis si tratta di una nuova pagina sentimentale dopo la fine della chiacchierata relazione con Georgian Cimpeanu, seguita al divorzio da Brian Perri. In una recente intervista, la 47enne ha raccontato il suo approccio all’amore: "Non bisogna mai abbassare la guardia, ma ammetto di avere un approccio naïf: voglio lasciarmi sorprendere. Seguo il cuore. L’amore vero è quello che non ti chiede di cambiare". Parole che oggi sembrano trovare un nuovo equilibrio accanto ad Alvise Rigo, con il quale appare serena e in sintonia. Senza proclami, ma con una fotografia che racconta molto più di qualsiasi annuncio ufficiale. Una relazione che, pur iniziata in punta di piedi, ora sembra pronta a essere vissuta alla luce del sole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

