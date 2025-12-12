Andrea Delogu si dichiara a Nikita: "Spero che duri per sempre"

La sintonia tra concorrente e maestro è un ingrediente decisivo a Ballando con le Stelle. Nel caso di Andrea Delogu e del ballerino Nikita Perotti , quella sintonia è diventata uno dei fili narrativi più seguiti di questa edizione, grazie soprattutto ad una complicità evidente in pista e un’intesa che non si esaurisce ai margini della coreografia. Da mesi, il pubblico e il mondo dei social osservano la coppia con crescente curiosità, mentre gossip e indiscrezioni si intrecciano alla loro partecipazione televisiva. A innescare le voci su una presunta storia d’amore fuori dallo studio sono stati anche Beppe Convertini e Rossella Erra, che hanno parlato apertamente di un rapporto sentimentale tra i due . Delogu e Perotti, dal canto loro, hanno sempre preferito descrivere ciò che li unisce come un “legame speciale”, evitando etichette. Ma qualche spiraglio si è aperto. In un’intervista a La Volta Buona, Perotti ha definito Andrea "magnifica, bellissima e fantastica", parole che hanno alimentato nuove supposizioni.

Andrea Delogu e Nikita di Ballando con le Stelle stanno insieme?

A fare maggiore chiarezza è arrivata una lunga intervista del ballerino con il settimanale Chi. Perotti ha ricordato le prime prove insieme, segnate dall'emozione e dalla sensazione di “studiarsi” a vicenda. “Andrea è pura, vera, genuina”, ha raccontato. E, alla domanda se quel feeling possa evolvere, ha ammesso: “Non escludo che possa trasformarsi in qualcosa di più. Mai dire mai”. La risposta più attesa, però, è arrivata da Andrea Delogu, che in un post su Instagram ha rotto il silenzio.

La dichiarazione di Andrea Delogu su Nikita Perotti

Un testo lungo, personale, in cui la conduttrice descrive Perotti come un maestro giovane ma rigoroso, capace di ascolto e gentilezza. “È un legame vero, vivo”, scrive. E aggiunge che ciò che è nato non si esaurirà con la fine del programma. Senza definire l’esatta natura del rapporto, Delogu ne rivendica la profondità: “È puro, e non permetteremo che finisca con Ballando”. Una storia, quella tra i due, che per ora resta sospesa tra amicizia intensa e qualcosa che potrebbe andare oltre. E che continua a catturare l’attenzione oltre la pista.