"Alice Campello torna a casa, Morata un muro", l'ultima voce fa male

Un’indiscrezione lanciata sui social da Deianira Marzano sta facendo rapidamente il giro del web e riaccende i riflettori su una delle coppie più seguite del calcio e non solo. Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip nelle sue Instagram Stories, tra Alvaro Morata e Alice Campello sarebbe arrivata la parola fine. La coppia non sarebbe riuscita a superare la crisi dell'ultimo periodo , la seconda nel giro di un anno. Un messaggio secco, attribuito a fonti vicine alla coppia, che lascerebbe poco spazio alle interpretazioni: "Tra Morata e Alice, a quanto mi hanno detto, è finita" , ha spifferato un insider.

Sarebbe finita tra Alice Campello e Morata

A rendere il quadro ancora più complesso è il racconto dei presunti retroscena. Sempre secondo quanto riferito dalla Marzano, Alice Campello sarebbe rientrata di corsa dalla Spagna dopo aver appreso del recente infortunio che ha colpito il calciatore. Un gesto che sembrerebbe testimoniare attenzione e preoccupazione, ma che non sarebbe bastato a ricucire una frattura ormai profonda. Il dettaglio più significativo, però, riguarderebbe l’atteggiamento di Morata, descritto come "un muro", chiuso e distante, incapace – o non disposto – ad aprire un dialogo.

Il silenzio di Alice Campello e Morata

Al momento, nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati. Sui profili social di entrambi regna il silenzio e non sono comparsi messaggi, foto o dichiarazioni che possano chiarire lo stato reale del loro rapporto. Un mutismo che, come spesso accade nel mondo dei Vip, finisce per alimentare ulteriormente le voci e le supposizioni.