Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 17 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Andrea Delogu bacia un altro uomo, le foto che archiviano Nikita di Ballando con le Stelle

A pochi giorni dalla finale di Ballando con le Stelle, Andrea Delogu è stata paparazzata mentre bacia un altro uomo che non è il suo ballerino Nikita Perotti
2 min
TagsAndrea DeloguBallando con le stelle

Andrea Delogu e Nikita Perotti non stanno insieme. A chi non aveva creduto alle parole della conduttrice alla semifinale di Ballando con le Stelle, ecco arrivare le foto inequivocabili. Nonostante la dolcissima dedica sui social al suo ballerino, più giovane di venti anni, la concorrente di Milly Carlucci è stata paparazzata insieme ad un altro uomo.

Andrea Delogu e il bacio con Alessandro Marziali

Andrea Delogu è stata fotografata dai paparazzi di Chi mentre bacia Alessandro Marziali, un uomo estraneo al mondo dello spettacolo. Un ragazzo amante dei viaggi, almeno stando a quello che emerge dal suo profilo Instagram. Le foto che ritraggono Andrea e il suo nuovo accompagnatore raccontano una serata semplice: cena fuori, poi il ritorno a casa per portare a spasso Spilla, il cane di Andrea visto anche a Ballando con le Stelle. Infine, davanti alla porta di casa scatta il bacio.

La vita privata di Andrea Delogu

Alessandro arriva pochi mesi dopo la fine della relazione di Andrea Delogu con Luigi Bruno, durata circa quattro anni. Un rapporto che ha fatto chiacchierare molto per via della differenza d'età, lei più grande di lui di 17 anni. In passato, Andrea è stata sposata con l'attore Francesco Montanari (dal 2016 al 2021) e per tre anni è stata legata ad Andrea Mariano, il tastierista dei Negramaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

Da non perdere

Tragedia di Andrea DeloguAndrea Delogu piange in tv

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS