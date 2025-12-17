Andrea Delogu bacia un altro uomo, le foto che archiviano Nikita di Ballando con le Stelle

Andrea Delogu e Nikita Perotti non stanno insieme . A chi non aveva creduto alle parole della conduttrice alla semifinale di Ballando con le Stelle, ecco arrivare le foto inequivocabili. Nonostante la dolcissima dedica sui social al suo ballerino, più giovane di venti anni, la concorrente di Milly Carlucci è stata paparazzata insieme ad un altro uomo.

Andrea Delogu e il bacio con Alessandro Marziali

Andrea Delogu è stata fotografata dai paparazzi di Chi mentre bacia Alessandro Marziali, un uomo estraneo al mondo dello spettacolo. Un ragazzo amante dei viaggi, almeno stando a quello che emerge dal suo profilo Instagram. Le foto che ritraggono Andrea e il suo nuovo accompagnatore raccontano una serata semplice: cena fuori, poi il ritorno a casa per portare a spasso Spilla, il cane di Andrea visto anche a Ballando con le Stelle. Infine, davanti alla porta di casa scatta il bacio.

La vita privata di Andrea Delogu

Alessandro arriva pochi mesi dopo la fine della relazione di Andrea Delogu con Luigi Bruno, durata circa quattro anni. Un rapporto che ha fatto chiacchierare molto per via della differenza d'età, lei più grande di lui di 17 anni. In passato, Andrea è stata sposata con l'attore Francesco Montanari (dal 2016 al 2021) e per tre anni è stata legata ad Andrea Mariano, il tastierista dei Negramaro.