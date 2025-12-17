Corriere dello Sport.it
Stefano De Martino e Rocio insieme, "notte d'amore a casa di lui". Le foto

Diva e Donna ha dedicato la copertina del nuovo numero ad un’esclusiva che promette di fare rumore: il conduttore di Affari Tuoi e l'ex di Raoul Bova insieme
2 min
TagsStefano De MartinoRocío Muñoz Morales

Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales ancora al centro del gossip. Da settimane si vocifera di una liaison segreta tra i due e ora Diva e Donna pubblica le foto di un presunto incontro clandestino tra il conduttore di Affari Tuoi e l'attrice e ballerina spagnola, ex compagna storica di Raoul Bova.

Le foto di Stefano De Martino e Rocio insieme

Diva e Donna ha dedicato la copertina del suo ultimo numero a quella che definisce una vera esclusiva: "Grande esclusiva. Le uniche foto della love story segreta. Notte d’amore a casa di lui. Lei è uscita dal portone in piena notte". La ricostruzione fotografica racconta di Stefano De Martino rientrato da solo intorno alle 21:50 e di Rocío Munoz Morales uscita dallo stesso portone, quello della casa dell'ex ballerino, circa quattro ore dopo, nel cuore della notte. Nessuna immagine esplicita di baci o mani intrecciate, ma abbastanza per riaccendere il gossip. Intanto la vicenda ha superato i confini italiani. In Spagna se ne parla apertamente e persino El Mundo ha dedicato spazio a questa possibile nuova coppia, ricordando il momento delicato vissuto da Rocio dopo la separazione da Raoul Bova, padre delle sue due figlie.

Il silenzio di Stefano De Martino e Rocio

Per ora, né Stefano né Rocío confermano o smentiscono. E finché il silenzio resta, il chiacchiericcio continua a muoversi su quel confine sottile che separa le indiscrezioni dalla verità. In attesa, forse, dello scatto che cambierà tutto.

