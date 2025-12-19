Samira Lui lascia La Ruota della Fortuna e la tv? L'ultimo gesto parla chiaro

Samira Lui è la donna del momento, complice il grande successo de La Ruota della Fortuna su Canale 5. In futuro, però, la sensuale friulana potrebbe lasciare il mondo della tv, dove ha debuttato poco più che maggiorenne grazie a Miss Italia. Stando alle ultime indiscrezioni, la 27enne avrebbe altre ambizioni: quelle di affermarsi come attrice. Proprio in una puntata del game show con Gerry Scotti ha ammesso che sta studiando dizione. Una disciplina utilissima in televisione ma ancora di più sul set. Dove Samira bucherebbe sicuramente lo schermo con la sua straordinaria bellezza.

Il futuro di Samira Lui in televisione e non solo

Samira Lui vuole affermarsi nel mondo dello spettacolo. Come conduttrice ma anche come attrice. Dal punto di vista della recitazione non sono mancate le esperienze, seppur non di notevole importanza. È stata la protagonista del videoclip di Rosa tormento, la canzone di Cristiano Malgioglio. E ha recitato nel film per la tv Din Don – Paesani spaesati, accanto ad Enzo Salvi e Maurizio Mattioli. In futuro chissà... anche se quanto accadrà nei prossimi mesi è piuttosto chiaro. Samira continuerà ad essere a La Ruota della Fortuna e non al Festival di Sanremo come insinuato da qualcuno.

Samira Lui e la passione per il lavoro

"Sono cresciuta non avendo quasi niente. Cercavamo sempre di arrangiarci con quello che avevamo in casa. - ha dichiarato Samira Lui di recente - Non ho mai conosciuto i soldi, ma solo la necessità di averli per vivere. Ora sono più serena perché riesco a mantenermi da sola, ma quando parlo con mia mamma di qualcosa che mi piacerebbe avere, mi dice: "Sì, ma a cosa ti serve?". Per questo ho basato il mio lavoro sulla passione, i soldi sono una conseguenza che accetto volentieri".