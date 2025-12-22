Alice Campello, il nuovo messaggio preoccupa: la crisi con Morata peggiora

Un post, tre foto e una didascalia che pesa come un macigno . Alice Campello torna protagonista sui social e riaccende i riflettori sulla presunta crisi con Alvaro Morata . La modella e imprenditrice ha condiviso domenica una serie di scatti che non sono passati inosservati ai suoi oltre 3,5 milioni di follower. Location da sogno, mare cristallino e famiglia al centro: nella prima foto Alice posa in bikini nero, cappello di paglia e sorriso sereno; nella seconda gioca tra le onde con i figli, nella terza si lascia andare a un momento tenero con uno di loro. Immagini di felicità, almeno apparente. Ma il dettaglio che fa discutere è nella didascalia: “Con i miei quattro amori”. Nessun riferimento a Morata, marito e padre dei bambini.

Alice Campello in vacanza senza il marito Morata

Un’assenza che non è passata inosservata e che ha scatenato una pioggia di commenti. Tra i primi a farsi sentire, Daphne Cañizares, moglie di Dani Carvajal, ex compagno di squadra di Morata al Real Madrid, che ha riempito il post di cuori. Un cuore rosso anche da Ana Antic, stilista e imprenditrice. E poi il popolo del web: “Supermamma”, “Splendida”, “Sembri felice”, “È ora di un nuovo capitolo”. Messaggi di sostegno, incoraggiamenti, carezze virtuali. Silenzio, invece, dal fronte Morata. Nessun like, nessun commento. Un’assenza social che si somma a quella reale: l’attaccante non compare da tempo accanto alla moglie. L’ultima apparizione insieme risale ai primi di novembre, in occasione dell’anniversario della partnership tra il brand di cosmetici di Campello e Sephora. Da allora, il vuoto.

Continua la crisi tra Alice Campello e Morata

Per Alice Campello, erede di una delle più importanti famiglie dell’automotive italiano e influencer di professione, Instagram è lavoro ma anche racconto personale. E proprio quel racconto, oggi, sembra fotografare una distanza sempre più evidente. Tra scatti felici e parole misurate, il messaggio arriva forte e chiaro: qualcosa, nella favola Campello-Morata, non gira più come prima. E i social, ancora una volta, diventano lo specchio di una crisi tutta da decifrare.