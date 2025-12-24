Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 24 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Venus Williams risposa Andrea Preti in Florida. Il regalo di nozze di Serena è spettacolare© Getty Images

Venus Williams risposa Andrea Preti in Florida. Il regalo di nozze di Serena è spettacolare

Venus Williams dice sì ad Andrea Preti in Florida: cerimonia bis, una grande festa organizzata da Serena e un amore che vale quanto uno Slam
3 min
TagsVenus WilliamsAndrea PretiSerena Williams

Venus Williams ha sposato per la seconda volta l’attore e modello italiano Andrea Preti, celebrando una cerimonia da favola a Palm Beach, in Florida, dopo il primo sì pronunciato a Ischia lo scorso settembre. Sei giorni di feste, cene eleganti e momenti esclusivi hanno fatto da cornice alle nozze, condivise con amici e familiari. Un matrimonio in perfetto stile Williams, dove lo sport incontra il glamour. A rendere tutto ancora più speciale ci ha pensato Serena: la sorella minore ha regalato agli sposi uno yacht, trasformato per l’occasione in un salotto galleggiante per canti, balli e brindisi.

Il secondo matrimonio di Venus Williams e Andrea Preti

"Serena ha organizzato tutto, dal cibo alla barca. Eravamo una decina di persone, i nostri affetti più cari. È stato magico", ha raccontato Venus a Vogue. Durante lo scambio delle promesse, la Williams – 45 anni – ha scelto di parlare sia in inglese sia in italiano, omaggiando le origini del marito. Poi via ai festeggiamenti, proseguiti fino alle prime luci dell’alba. "È stato il giorno più felice e dolce della mia vita", ha confidato la tennista. Emozionato anche Preti, 37 anni: "Quando l’ho vista arrivare era come una dea. Piangevo, ma ero felice".

La storia d'amore di Venus Williams e Andrea Preti

Venus Williams e Andrea Preti si sono incontrati per caso nel 2024 a una sfilata di moda a Milano, un evento che entrambi stavano per saltare. "Era destino", ha ammesso lei. Dopo una colazione a Londra, la sportiva non ha avuto dubbi: "Sapevo che l’avrei sposato". L’annuncio ufficiale del fidanzamento è arrivato a luglio, al DC Open, dopo una vittoria che segnava il ritorno in campo in seguito all'intervento per la rimozione dei fibromi. In quell'occasione Venus ha ringraziato pubblicamente Andrea: "È lui che mi ha spinto a non mollare. Il tennis è durissimo, fisicamente e mentalmente. Lui mi ha aiutata a crederci ancora". Tra salute ritrovata, voglia di rimettersi in gioco e una nuova stabilità affettiva, Venus Williams vive oggi una fase completamente nuova della sua vita. Per anni simbolo di forza e indipendenza, aveva ammesso nel 2022 di essere pronta a "sistemarsi con la persona giusta". Detto, fatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Gossip

Da non perdere

Serena Williams dimagrita coi farmaciChi è davvero Andrea Preti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS