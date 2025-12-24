Venus Williams risposa Andrea Preti in Florida. Il regalo di nozze di Serena è spettacolare

Venus Williams ha sposato per la seconda volta l’attore e modello italiano Andrea Preti , celebrando una cerimonia da favola a Palm Beach, in Florida, dopo il primo sì pronunciato a Ischia lo scorso settembre. Sei giorni di feste, cene eleganti e momenti esclusivi hanno fatto da cornice alle nozze, condivise con amici e familiari. Un matrimonio in perfetto stile Williams, dove lo sport incontra il glamour. A rendere tutto ancora più speciale ci ha pensato Serena: la sorella minore ha regalato agli sposi uno yacht , trasformato per l’occasione in un salotto galleggiante per canti, balli e brindisi.

Il secondo matrimonio di Venus Williams e Andrea Preti

"Serena ha organizzato tutto, dal cibo alla barca. Eravamo una decina di persone, i nostri affetti più cari. È stato magico", ha raccontato Venus a Vogue. Durante lo scambio delle promesse, la Williams – 45 anni – ha scelto di parlare sia in inglese sia in italiano, omaggiando le origini del marito. Poi via ai festeggiamenti, proseguiti fino alle prime luci dell’alba. "È stato il giorno più felice e dolce della mia vita", ha confidato la tennista. Emozionato anche Preti, 37 anni: "Quando l’ho vista arrivare era come una dea. Piangevo, ma ero felice".

La storia d'amore di Venus Williams e Andrea Preti

Venus Williams e Andrea Preti si sono incontrati per caso nel 2024 a una sfilata di moda a Milano, un evento che entrambi stavano per saltare. "Era destino", ha ammesso lei. Dopo una colazione a Londra, la sportiva non ha avuto dubbi: "Sapevo che l’avrei sposato". L’annuncio ufficiale del fidanzamento è arrivato a luglio, al DC Open, dopo una vittoria che segnava il ritorno in campo in seguito all'intervento per la rimozione dei fibromi. In quell'occasione Venus ha ringraziato pubblicamente Andrea: "È lui che mi ha spinto a non mollare. Il tennis è durissimo, fisicamente e mentalmente. Lui mi ha aiutata a crederci ancora". Tra salute ritrovata, voglia di rimettersi in gioco e una nuova stabilità affettiva, Venus Williams vive oggi una fase completamente nuova della sua vita. Per anni simbolo di forza e indipendenza, aveva ammesso nel 2022 di essere pronta a "sistemarsi con la persona giusta". Detto, fatto.