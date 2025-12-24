Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati, matrimonio in tuta

Valentina Vignali e Fabio Stefanini hanno ufficializzato il loro amore. A pochi mesi dalla proposta di matrimonio , arrivata su un campo da basket, i due cestisti si sono sposati civilmente a Pesaro, scegliendo una cerimonia intima, lontana dai riflettori, ma carica di significato. A fare da cornice al “sì” è stato Palazzo Gradari, dove il presidente del Consiglio comunale Enzo Belloni ha celebrato l’unione alla presenza di familiari e amici stretti. Testimone speciale della giornata, come in una perfetta squadra a tre, il golden retriever Muffin, mascotte inseparabile della coppia.

Il matrimonio in tuta di Valentina Vignali

Fedeli alla loro identità sportiva, Valentina e Fabio hanno detto sì in tenuta casual: tuta bianca con cappuccio per lei, nera per lui, Air Jordan rosse ai piedi per entrambi. Un look essenziale, autentico, da atleti che hanno scelto di restare se stessi anche nel giorno più importante. Dopo la firma, una piccola festa in casa, rimandando i grandi festeggiamenti a data futura. La celebrazione vera e propria andrà in scena il 21 giugno 2026 al Castello di Bracciano, come aveva anticipato Vignali lo scorso ottobre durante la sua partecipazione a La Volta Buona su Rai 1. "Era solo una firma, ma è stato molto emozionante. Tutto semplice e super intimo, come volevamo", ha scritto Valentina su Instagram ringraziando i fan. "Noi vestiti come per andare a una partita, Muffin in smoking".

La storia d'amore di Valentina Vignali e Stefanini

Una storia che profuma di ritorno e destino. Valentina e Fabio si sono ritrovati nell’estate 2024, ma il loro primo capitolo risale al 2011. Un amore nato giovanissimo, interrotto dalle scelte di vita e di carriera, e rimasto sospeso per oltre dieci anni. "Siamo stati insieme da ragazzi, poi la vita ci ha separati", ha raccontato Vignali. Dal 2013 al 2024 nessun contatto, fino all’incontro casuale in un campetto di Rimini. Da lì, come se il tempo non fosse mai passato, tutto è ripartito. E ora il matrimonio, il capitolo più bello.