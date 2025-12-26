Morata e Alice Campello, il Natale del silenzio. Ma quel gesto fa rumore

Il Natale di Morata e Alice Campello

Negli ultimi mesi le voci di crisi si sono fatte più insistenti e, durante le feste, i social - da sempre lo spazio del loro racconto quotidiano - hanno restituito un’immagine frammentata. Alvaro Morata ha pubblicato un selfie in auto, poi rimosso, in cui appare solo. Alice Campello, il giorno successivo, ha condiviso scatti di una tavola natalizia elegantemente apparecchiata, indossando un outfit da festa che suggerisce un Natale comunque celebrato, quasi sicuramente con la sua famiglia, ma lontano dagli sguardi. A catturare l’attenzione dei follower è stato soprattutto un dettaglio simbolico: la fede, assente nelle ultime apparizioni social di Alice. Un particolare che, nel linguaggio non scritto dei social, diventa immediatamente una domanda.

La crisi tra Morata e Alice Campello

Anche i profili Instagram raccontano un cambiamento: nessun riferimento reciproco nelle biografie, come se entrambi avessero scelto di mettere tra parentesi la loro storia pubblica. Le immagini diffuse dalla rivista spagnola Diez Minutos, scattate davanti alla loro casa milanese, rafforzano questa percezione: Morata pensieroso, con lo sguardo basso; Alice concentrata sul telefono. Nessun gesto eclatante, solo una distanza visibile. Dalla loro cerchia più vicina arriva l’invito al rispetto e alla discrezione, ma la coppia stessa, senza dichiarazioni ufficiali, sembra aver lasciato emergere le difficoltà. Il calciatore ha escluso il coinvolgimento di terze persone, mentre il momento personale e professionale resta complesso. L’attaccante è alle prese con un nuovo infortunio che lo terrà lontano dal campo, una pausa forzata che pesa non solo sulla carriera. Le feste non sono ancora finite, ma il loro Natale è stato diverso dagli altri. Più discreto, più silenzioso. E mentre il 2025 si avvicina alla fine, resta una domanda sospesa, affidata a piccoli indizi e grandi non detti: è solo una pausa o l’inizio di un nuovo capitolo?