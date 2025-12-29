Alice Campello torna in Spagna e mostra il suo maestoso soggiorno. C'è ancora speranza con Morata

Alice Campello è a Madrid. A casa, come ha scritto lei stessa in una recente storia sui social media, in cui ha mostrato l'imponente soggiorno – uno dei tanti – della sua esclusiva casa madrilena. Una casa di proporzioni inimmaginabili per la maggior parte delle persone. È una casa che condivide con il marito, Alvaro Morata , e in cui è tornata nonostante le voci di una crisi che ha tormentato la coppia un anno dopo la loro tanto pubblicizzata riconciliazione.

Alice Campello e Morata in crisi: il ritorno a Madrid per Capodanno

Stando alle ultime indiscrezioni, Alice Campello e Morata conducono vite separate da settimane. Lei ha tolto addirittura la fede nuziale. Rispetto a due anni fa, però, hanno deciso di non parlarne apertamente. Almeno fino a quando la situazione non sarà più chiara. Per ora, l'imprenditrice digitale e il calciatore continuano ad astenersi dal pubblicare foto insieme, non lo hanno fatto neppure durante queste vacanze natalizie in famiglia. Tuttavia, l'ultimo aggiornamento di Alice potrebbe indicare che qualcosa è cambiato e che potrebbe essersi riconciliata con l'attaccante. O forse no. L'unica certezza è che si trova a Madrid, nella spettacolare casa che ha comprato con il marito anni fa, che, insieme alla casa di Milano, funge da base per la loro famiglia.

Il soggiorno della casa di Alice Campello e Morata a Madrid

Alice Campello e Morata hanno ristrutturato la casa di Madrid da cima a fondo secondo i loro gusti e le loro esigenze, e il risultato è a dir poco magnifico: spaziosa, circondata da finestre e progettata con cura meticolosa. Campello ha mostrato il maestosto soggiorno su Instagram, dove è seguita da quasi 4 milioni di follower. Nello scatto, oltre al cane di famiglia, un bellissimo pastore tedesco, si può vedere l'immenso soggiorno che, nelle giornate di sole, necessita di poca luce artificiale grazie alle ampie finestre che lo circondano.

Sullo sfondo, una vetrata con piante all'interno, tra cui un albero (un ulivo, a quanto pare) che si trova al centro e separa il soggiorno dalla sala da pranzo e da quello che sembra un lungo corridoio. I toni neutri di mobili, pareti e motivi decorativi sono sorprendenti. È un design tipicamente finlandese, ridefinito partendo dal minimalismo, ma un minimalismo lussuoso. Alice ha progettato la casa secondo il suo gusto personale e, come si vede nella foto, ha incluso moderne lampade a sospensione e un divano oversize nei toni del bianco. Per aggiungere un tocco di contrasto tonale, ha scelto un tavolo in vetro e legno dai toni scuri.