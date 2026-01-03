Matrimoni Vip 2026: da Ronaldo a Leclerc, da Donnarumma a Taylor Swift

Il 2026 si preannuncia come l’anno dei fiori d’arancio Vip. Dallo sport alla musica, passando per tv e social, il calendario delle nozze è già fitto e promette di far sognare tifosi e fan. Campioni del calcio e della Formula 1, popstar globali e volti amatissimi dello spettacolo: in tanti sono pronti a dire sì.

Chi si sposa nel 2026, data e promesse dei Vip

Tra i nomi più attesi c’è quello di Aurora Ramazzotti, che dopo anni d’amore con Goffredo Cerza e la nascita del piccolo Cesare ha deciso di fare il grande passo. L’annuncio è arrivato direttamente dai social, con i “save the date” già inviati e l’ammissione, sincera e sorridente, dell’ansia da organizzazione. Una gioia condivisa anche dai nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, pronti a festeggiare una nuova tappa familiare. Il grande giorno è fissato al prossimo 4 luglio.

Profilo basso e riservatezza assoluta, invece, per Gigi Donnarumma e Alessia Elefante. Una storia che parte da lontano, dai tempi di Castellammare di Stabia, passa per Milano e arriva a Parigi. Dopo la nascita del piccolo Leo, la proposta è stata il passo naturale di un legame solido, cresciuto lontano dal clamore mediatico. Ma la data del sì non è stata ancora svelata.

C’è poi chi ha scelto di aspettare, superare crisi e ripartire con maggiore consapevolezza dopo quasi venti anni insieme. È il caso di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, pronti a sposarsi in Toscana subito dopo l’estate. Un matrimonio intimo, semplice, ma carico di significato, come raccontato dall’attrice: una scelta matura, arrivata nel momento giusto.

Gli sportivi che si sposeranno nel 2026

Sul fronte motori, i riflettori sono puntati su Charles Leclerc. Il pilota Ferrari ha ufficializzato le nozze con Alexandra Saint Mleux con un post essenziale ma chiarissimo: “Mr. & Mrs. Leclerc”. Data fissata per l’estate 2026, location ancora top secret, ma una certezza già c’è: sarà uno degli eventi più seguiti dell’anno.

Impossibile non citare, poi, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Il sì arriverà a Madeira, l’isola natale del campione portoghese, subito dopo i Mondiali di calcio. Una favola moderna, iniziata a Madrid e costruita tra successi, dolore e una famiglia numerosa. “In questa e in tutte le mie vite”, ha scritto Georgina mostrando l’anello che ha fatto il giro del mondo.

Dallo sport americano alla musica globale, ecco un’altra coppia da copertina: Taylor Swift e Travis Kelce. Dopo la proposta ufficiale e un fidanzamento da favola, la popstar e il campione NFL sono pronti alle nozze. Tutto è cominciato nell’estate 2023, tra un concerto dell’Eras Tour e un braccialetto con un numero di telefono. Il resto è storia, seguita passo dopo passo dai fan.

Tra campioni, popstar e volti tv, il 2026 si annuncia come un anno da ricordare. In campo e fuori, il risultato sembra già scritto: sarà un trionfo di emozioni, applausi e...promesse per sempre.